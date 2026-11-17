Espectáculos

El regreso de Pasapalabra a las pantallas de Chilevisión después de un año tenía a todos expectantes, pero su debut con Diana Bolocco en la animación se volvió tema de conversación en redes sociales, ¡y no precisamente por el rosco! La cosa es que el lenguaje de la conductora en el programa de las 19:30 horas no pasó piola entre los televidentes, generando una ola de críticas.

Varios espectadores no se aguantaron y cuestionaron que Bolocco soltara “garabatos en varias ocasiones” en un espacio que, seamos honestos, ven grandes y chicos. Es más, algunos hasta recordaron que “se supone que es un programa cultural”, pidiendo que se baje un cambio a ese aspecto en los próximos capítulos. Otros derechamente se sintieron incómodos con “tanto chiste en doble sentido y grosería” en ese horario, sugiriendo que quizás a las 22:00 horas calzaría mejor. ¡Hasta les molestó que terminara las frases con un “huevón”! Parece que el tono desenfadado no fue para todos.

Incluso la misma Diana Bolocco se dio un gusto en el programa, criticando a la producción por una pista mala a los concursantes. Lo hizo en tono de broma, buscando darle dinamismo al espacio, pero igual hubo usuarios que, si bien les causó risa, les pareció excesivo. ¡Está brava la audiencia!

Pero ojo, que la polémica por el lenguaje no fue lo único que marcó el regreso. La ausencia de Julián Elfenbein, el clásico conductor, se sintió fuerte en el ambiente. El periodista atraviesa un complejo momento de salud tras someterse a una extensa cirugía a la columna, buscando poner fin a intensos dolores que lo han afectado por los últimos tres años. Mientras tanto, los fans, aunque valoraron el regreso del formato, no dejaron de extrañar a Julián. “¡Qué vuelva!”, escribieron, enviándole también buenos deseos para su recuperación. Un usuario hasta dijo que en su casa ya habían repetido “100 veces seguidas, indignada” que este programa es “de Julián”.

Así, el debut de Diana Bolocco en el rol de conductora dejó un balance bien dividido. Por un lado, una parte de la audiencia cree que su estilo más suelto y espontáneo le da frescura al concurso, un aire nuevo que quizás era necesario. Pero por el otro, hay quienes sienten que no calza con el tono de un espacio familiar de la tarde.