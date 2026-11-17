Espectáculos

Hace unos días empezó a circular la noticia: ¡Naya Fácil estaba vendiendo su Tesla Cybertruck! Sí, esa camioneta futurista, bautizada cariñosamente por sus "facilines" como el "NayaTruck", aparecía en venta por la no despreciable suma de 300 millones de pesos. Imagínense el revuelo: las especulaciones sobre el futuro del vehículo más viral de Chile no se hicieron esperar.

Pero si algo hemos aprendido de Naya Fácil, es que su vida es una teleserie con giros de guion que ni los libretistas de Hollywood. Y esta no fue la excepción. El jueves, la misma creadora de contenido publicó un nuevo video en sus redes sociales. Resulta que todo el show, el supuesto "se vende", la polémica y el drama, era parte de una estrategia comercial brillante. ¡Una movida publicitaria de aquellas, en colaboración con la aplicación automotriz Portal Motores!

Con la frescura y el humor deslenguado que solo ella puede ofrecer, Naya compartió un video en su Instagram que era una clase maestra de marketing a su estilo. En vez de dar explicaciones que nadie pidió, la influencer se puso a promocionar la plataforma digital donde, irónicamente, aún figuraba el aviso de su Cybertruck. "Después de todo lo que he vivido, entendí una 'hue...'. Tener auto no es 'naya fácil', pero descubrí Portal Motores y me cambió la vida", lanzó con su característico tono,

Pero la Naya no solo aclaró la pillería, sino que fue más allá. Aprovechando el arrastre increíble que tiene con su comunidad, les propuso un desafío que sacó aplausos. Si la aplicación Portal Motores logra alcanzar la meta de 100 mil descargas, ¡la empresa se comprometió a regalar un automóvil entre todos los que se sumen a este challenge! "¡Mis facilines! Les propongo un challenge: Si llegamos a las 100.000 descargas, Portal Motores les regala un auto", anunció la creadora de contenido.

Lo que sí queda claro es que la Naya no solo es experta en generar contenido, sino también en darle la vuelta a la tortilla para sorprendernos a todos. ¿Ya se bajaron la app o van a dejar pasar la oportunidad de un auto gratis?