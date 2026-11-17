Espectáculos

¡Aguante la reconciliación! En el último capítulo de Reunión de Superados, la Matilde (Ignacia Baeza) se mandó un gesto que dejó a todos con la boca abierta: ¡visitó a la Josefa (Luz Valdivieso) en la clínica después de que naciera su guagüita! Así, demostró una preocupación súper sincera por el bienestar de la sexóloga, algo que en el pasado parecía ciencia ficción.

La Josefa agradeció el gesto, porque sabe que entre ellas la cosa fue más complicada que armar un mueble del retail. Y la Matilde, con una madurez que nadie esperaba, soltó la frase del día para dejar todo el drama atrás: “¿Cerremos el capítulo, te parece? Yo no quiero seguir sintiendo rabia, no quiero seguir peleando; no me hace bien. Además, tu guagüita vino a que demos vuelta la página. Dejemos el pasado atrás y miremos hacia adelante”. ¡Se nos cayó un ídola!

Pero como en Reunión de Superados el cahuín nunca descansa, no todo es miel sobre hojuelas. Mientras dos hacían las paces, el Juan de Dios (Jorge Arecheta) no aguantó más y se fue de cabeza a la casa de su ex, la Valentina (Mariana Derderian), a exigirle explicaciones por la sarta de mentiras que le metió a la Matilde para arruinar su relación. Típico, ¿o no?

Y la Valentina, sin caretas, confesó que andaba con los celos a mil y que le picaba el bichito de volver con él. ¿Su argumento? Argumentó que ellos lograron armar una familia con dos hijos preciosos y se preguntó si no sería bueno volver a empezar, con una estrategia más vieja que el hilo negro. Querida, ¿en serio creíste que esa funcionaba?

Así que, mientras unas deciden cerrar ciclos y madurar con la llegada de una guagüita, otros siguen enfrascados en sus dramas y cahuines de siempre. ¿Será que algunos nunca aprenderán?