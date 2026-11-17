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No hay cómo negarlo: el vocalista Jon Bon Jovi nos echó un jarro de agua fría a todos los fans hace poco, dejando clarísimo que el guitarrista Richie Sambora no será parte de la próxima gira de la banda. Una pena, porque más allá de las diferencias, ¡sus aportes a la composición de los temazos de Bon Jovi son innegables y no se olvidan de un día para otro! Y precisamente por eso, el frontman se mandó una confesión que nos dejó a todos de una pieza, recordando el momento exacto en que "el hacha" se equivocó redondito con la letra del himno "It’s My Life".

Un himno no se crea solo

Esta revelación ocurrió durante una entrevista bien íntima en el espacio "Before The Moment with Nile Rodgers". Ahí, Jon Bon Jovi, el gran músico de Nueva Jersey, abrió el corazón sobre cómo las canciones más icónicas de la banda, como "Livin’ on a Prayer" e "It’s My Life", se convierten en verdaderos himnos intergeneracionales. Su teoría es simple, pero potente: beben de experiencias humanas que cualquiera puede reconocer.

Según explicó, “Livin’ on a Prayer” cuenta una historia universal, tan antigua como el mundo y con tintes shakesperianos, y por eso todo el que la escucha piensa que ese es él.

El debate que casi cambia “It’s My Life”

Después de hablarnos de “Livin’ on a Prayer”, Jon Bon Jovi se metió de lleno en la historia detrás de “It’s My Life” y su sorprendente conexión con el clásico atemporal de Frank Sinatra, “My Way”. Y aquí es donde la cosa se pone picante, porque el vocalista quería rendirle un tributo a la vieja escuela del rock & roll.

Según contó, “It’s My Life” consiguió algo parecido y acaba dando voz a esos personajes, con la línea “Como dijo Frankie…”, en referencia a Sinatra. Y discutió con Richie por esa frase. Richie Sambora, el guitarrista, me dijo: “Nadie va a saber que estás hablando de Frank Sinatra”. Y yo le contesté: “Tengo que cantarla todas las noches”. Él respondió: “Touche””, reveló Bon Jovi.

Nueva Jersey: Un lazo inquebrantable

Para Jon Bon Jovi, la referencia a Frank Sinatra no era solo un guiño buena onda, ¡era una cuestión personal y de herencia! Explicó que sabía perfectamente lo que significaba ese nombre. Según dijo, el público hizo que Frank dejara de ser Frank Sinatra para convertirse en su amigo, su hermano, en ellos mismos, y cuando la gente hace suyos esos personajes y los convierte en una especie de grito de guerra, ocurre la magia.

La conexión es profunda, ya que Bon Jovi, al igual que el legendario "La Voz", es oriundo de Nueva Jersey. Además, cuando la banda grabó el disco 'Crush', Frank Sinatra acababa de fallecer, y Jon Bon Jovi lo tenía como un modelo a seguir, un verdadero ícono. Por eso, insistió con uñas y dientes en mantener esa alusión, a pesar de las dudas de Sambora, quien pensaba que a la audiencia de Bon Jovi quizá no le iba a importar ni un poco Frank Sinatra. ¡Vaya dilema creativo! Al final, parece que Jon se salió con la suya, ¿y quién puede discutirle eso a un visionario como él?