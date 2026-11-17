Estilo de vida

Pa' qué andamos con cosas, pelar ajo es de esas pegas en la cocina que te sacan de quicio, sobre todo cuando la receta pide muchos dientes y se te vuelan los minutos sacando la cáscara uno por uno. No solo es lento, sino que deja olor fuerte en las manos. ¡Un horror!

Por suerte, el internet está lleno de mentes maestras que comparten joyitas como los "kitchen hacks" que se han vuelto virales en TikTok, Instagram y YouTube últimamente. Y hay uno en particular que la lleva: te permite limpiar cantidades industriales de ajo en un dos por tres, sin esfuerzo y sin herramientas raras.

La solución a este drama culinario es más simple de lo que crees y probablemente ya la tienes en tu cocina: un táper o un frasco de vidrio con tapa que cierre bien. ¿Lo tienes? ¡Listo! Lo único que tienes que hacer es meter los dientes de ajo, tal cual, sin pelarlos ni nada, y tapar.

Ahí empieza la magia, cabros. Con movimientos enérgicos y rápidos, agita el táper de arriba abajo o revuélvelo con fuerza. Lo que pasa es que los dientes de ajo empiezan a chocar entre sí y contra las paredes del recipiente. Esa pura fricción hace que la cáscara se vaya desprendiendo solita, como por arte de magia.

Cuando abras el táper después de unos pocos segundos, la mayoría de las cáscaras ya se habrán soltado, dejando los dientes de ajo limpiecitos y listos para machacar, picar o lo que se te antoje. Te aseguramos que la primera vez que lo hagas vas a quedar con la boca abierta de lo bacán que es.

Este truco la ha roto porque mezcla lo rápido con lo fácil y lo práctico. No necesitas comprar nada, no dejas un desastre en la mesada y lo puedes usar todos los días, sea que estés cocinando algo piola o una receta más elaborada. Es la prueba de que las soluciones más clever en la cocina son las más sencillas, y transforman una pega fome en algo casi entretenido.

Así que ya sabes, ¡a mover el esqueleto y el táper para tener ajo filete en dos segundos! ¿Quién dijo que cocinar era puro patojo?