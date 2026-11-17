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Coté López salió a dar la cara y aclarar la demanda interpuesta por su expareja, Luis Jiménez, en medio de un conflicto relacionado con sus hijos. Según sus palabras, el asunto ya quedó en el pasado.

En una conversación con el programa Alfombra Roja de Canal 13, la Coté confirmó que, aunque hubo una demanda de por medio, ahora “está todo resuelto”. Según su versión, el atado partió porque ella no asistió a algunas instancias de mediación, lo que llevó al exfutbolista a mover las acciones legales. Y apenas "cachó", según dijo, llegaron a acuerdo y resolvieron.

La empresaria dejó clarito que, a pesar del quiebre sentimental con Luis Jiménez, ambos tienen súper claro que lo más importante es el bienestar de sus cabros chicos. Aseguró que los dos siempre han velado por el bienestar de los niños. Y no solo eso, sino que la meta es mantener un régimen de 50/50. ¡Bien por ellos que priorizan a los peques!

Con esta aclaración, Coté López le bajó totalmente el perfil a la situación, sin soltar prenda sobre los detalles específicos del acuerdo. Según dijo, no vale la pena meterle más leña al fuego, pues todo está resuelto y bien, dando a entender que el capítulo judicial ya es historia. Incluso aprovechó de comentar que en una de las llamadas que Luis tuvo con sus hijos, “todos teníamos pareja y no tenía problema con que Luis estuviera con Disley”, restándole importancia a cualquier otro cahuín.

Así que, gente, parece que el dramón judicial entre Coté y Luis quedó en un susto nomás. ¿Quién más piensa que es un alivio ver que, por una vez, las cosas se resuelven sin más polémica?