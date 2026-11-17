Espectáculos

El domingo pasado fue pura emoción en el Instagram de Camilísima. La influencer y rostro de Zona Latina anunció oficialmente: ¡está embarazada y se convertirá en madre por primera vez! Lo hará junto a su pareja, el futbolista Juan Pablo Gómez.

Para los que se preguntaban dónde andaba metida Camilísima estos últimos meses, ella misma se encargó de despejar las dudas. A través de historias, contó que su reciente lejanía de las plataformas digitales se debió a los típicos achaques del primer trimestre. “Y bueno, por eso llevo tres meses sin aparecer por acá. No me he sentido muy bien jeje, pero estoy feliz. Vamos a tener harto de qué conversar”, detalló la creadora de contenido.

Actualmente, Camilísima está chocha con este proceso familiar junto a Juan Pablo Gómez, quien, además de ser su pareja, es conocido por su paso como exlateral de Universidad de Chile y actual jugador de Curicó Unido.

El anuncio prendió el mundo del espectáculo chileno al tiro, llenando la publicación de felicitaciones. Varias caras conocidas no dudaron en dejar sus buenos deseos. Por ejemplo, Meli Noto, que ya se imaginó a su hija Alanna con un nuevo partner de juegos. También se sumaron a la buena onda figuras de la televisión y las redes como Carla Jara, Aylén Milla, Michael Roldán y Trinidad Cerda, que se unieron a los cientos de seguidores para desearle lo mejor en esta nueva etapa. ¡Se viene un nuevo baby en la farándula!