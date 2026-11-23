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¡Aquí la verdad sin filtros! Angélica Sepúlveda, la recordada chica reality, salió a ponerle freno a los cahuines que andaban dando vuelta sobre su drástico cambio físico. Al parecer, a semanas de confirmar el quiebre con su galán turco, Gürsel Saglam, los comentarios no se hicieron esperar y apuntaban a que la pena la había dejado “flaca”.

Pero la ex ganadora de Granjeras no se guardó nada y aclaró que su nueva figura no tiene que ver con el drama de su corazón, ni con la sala de operaciones. “Estoy flaca porque me gusta, llevo tres meses de dieta con alimentación agroecológica y cardio en el gimnasio”, soltó sin pelos en la lengua, dejando claro que el esfuerzo es de ella y no de un bisturí.

Además, Angélica fue súper directa y recalcó que no es producto de cirugías ni de una depresión por el quiebre con el turco. Así que, para todas las que estaban pensando que el despecho era el responsable, la Fierecilla de Yungay dejó clarito que por ahí no va la cosa.

Recordemos que a principios de noviembre, Angélica Sepúlveda impactó al confirmar el fin definitivo de su relación con Gürsel Saglam, con quien incluso se iban a casar. Según relató ella misma en sus redes sociales, una tarde lo vio preparando la maleta y él le dijo que se iba a Turquía; dos horas más tarde se despidió y se fue, dejando a todos marcando ocupado.

Para cerrar con broche de oro, y fiel a su estilo, Angélica ironizó sobre la mala fama que a veces le cargan. “Ah, pero después critican que yo hago bullying y bla bla bla”, se defendió, haciendo un guiño a su personalidad. Siempre hay que tener la última palabra, ¿o no?