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“Concepción, Octava Región/Mi solución, empieza en Concepción”, así suena el himno que Jorge González, el legendario vocalista de Los Prisioneros, escribió para la capital del Biobío, parte de su álbum de 2003. Y no es pa' menos, porque la idea de que Conce es la capital del rock local es un sentir súper arraigado, ¡y con justa razón!

De ahí han salido algunos de los proyectos musicales chilenos más bacanes y significativos de nuestro catálogo: desde Los Tres, Los Bunkers y De Saloon, hasta Emociones Clandestinas, Santos Dumont, Machuca y la talentosa cantautora Dulce y Agraz, entre muchos otros. Esta conexión es tan fuerte que la última encuesta de Esto es Chile lo confirmó. Al preguntar por los símbolos de identidad regional del Biobío, la opción “El rock y la música” se anotó un notable 21%, quedando en cuarto lugar. ¡Le ganó al Salto del Laja, al Huáscar, a Lota y la memoria del carbón, y hasta a los populares clubes de fútbol como Huachipato y Deportes Concepción! Eso sí que es ser ícono.

Pero, ¿cómo se incubó este amor rockero? La historia es larga y viene de lejos. En 1960, Concepción tuvo el privilegio de recibir a Bill Halley y sus Cometas, los pioneros del rock & roll que nos dejaron el hit “Rock Around the Clock”. Eran la megaestrella de esos días a nivel mundial y llegaron a Chile gracias al promotor y dueño de Radio Portales, Raúl Tarud Siwady, presentándose en varios shows en una misma jornada, como se estilaba en la época. Incluso antes del rock, entre 1957 y 1958, la gran Violeta Parra ya andaba por ahí, desarrollando investigaciones folclóricas vinculadas a la Universidad de Concepción. Esto ya marcaba la pauta de la ciudad como un centro de creación e investigación musical, independiente de Santiago.

Para el académico e investigador Rodrigo Pincheira Albecht, que sabe caleta de la historia del rock local, hay varias claves detrás de este fenómeno. Él explica que Concepción desarrolló tempranamente una cultura musical ligada a la modernización de la sociedad chilena y a la influencia de la cultura popular internacional. O sea, desde fines de los años 50 y durante los 60, el rock se instaló como parte de las prácticas culturales de una juventud que buscaba nuevos espacios y formas de expresión.

Pincheira destaca factores clave del desarrollo del Chile del siglo XX que hicieron que esta escena musical fuera tan particular. Piensen en las condiciones de la ciudad: su tradición universitaria, su actividad industrial, su vida cultural, sus espacios de encuentro y una cierta distancia respecto del centralismo cultural de Santiago. ¡Ahí está el secreto! Por eso, para Pincheira, el rock en el Biobío es patrimonio cultural y parte de la memoria colectiva.

Los años 60 fueron brígidos, con el rock instalándose como una práctica cultural propia. Ahí aparecieron agrupaciones que conversaban con la Nueva Ola, el rock and roll, la música instrumental y, después, la psicodelia y el rock progresivo. Nombres como Jordi Santamaría, Cecilia la incomparable, Patricio Renán, Edgardo Riquelme y Los hermanos Romero son parte de esa historia.

Pero si hablamos de hitos, hay uno que se quedó en la memoria colectiva. En octubre de 1984, antes de lanzar su debut “La Voz de los 80”, Los Prisioneros llegaron a Concepción para su primer show fuera de Santiago. Fue en el Aula Magna de la Universidad Católica, frente a la Plaza de la Independencia, y aunque hoy todos dicen que estuvieron, el músico Mauricio Melo, de Emociones Clandestinas y fundador de Santos Dumont, que en ese entonces tenía 15 años y sí estuvo, confiesa: “Éramos 50 personas con suerte”. ¡Pero qué 50 personas! En el escenario también estaba el joven grupo penquista Los Ilegales, con Jorge “Yogui” Alvarado (futuro fundador de Emociones Clandestinas) y unos adolescentes Álvaro Henríquez y Roberto “Titae” Lindl, ¡que después serían Los Tres! Melo dice que ahí partió el movimiento del rock penquista.

El mito dice que ese día el canchero Álvaro Henríquez, apodado “el Lennon”, chocó con el visceral Jorge González. Mauricio Melo aclara que aunque una serie sobre Los Prisioneros mostró que “se agarran a combos Álvaro Henríquez con Jorge González”, la verdad es que “no fue así, pero obviamente es un hito súper importante para el movimiento musical penquista”.

Fue en ese momento que la cosa explotó. Melo cuenta que en la región habría unas 10 bandas o menos, y que el movimiento empezó a proliferar a partir del reconocimiento de Los Prisioneros, a quienes les fue bien primero en Concepción: llenaban gimnasios cuando en Santiago todavía no los conocían. A eso se sumaron, según Pincheira, otros hitos importantes de la misma década que consolidaron el rock del Biobío, como el surgimiento de Holocausto y Emociones Clandestinas entre 1986 y 1987, que grabaron sus primeros discos.

Concepción no solo produjo grandes artistas; cultivó el ambiente, la cultura y la actitud que hicieron posible su explosión musical. ¿Así o más rockera la ciudad?