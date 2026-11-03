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Paola Troncoso quedó chocha con mini “Chofi” de Maipú que la rompió en Halloween

Mandy Mandopoulos · 03 de noviembre de 2026

Una niña de Maipú, llamada Trinidad, pero conocida como Kity, conquistó a Paola Troncoso con un disfraz de “la Chofi” para Halloween. El video, que se fue viral como la espuma en redes sociales, muestra a la pequeña recreando un momento épico del programa de humor ‘Detrás del Muro’ de Mega.

Se trata del sketch en que la actriz olvidó parte de su texto y salió del paso con una improvisación muy graciosa. Kity decidió reproducir ese instante para Halloween.

La comediante no tardó en reaccionar, y con el corazón en la mano, comentó: “¡Pero qué linda!” en un video replicado. Aseguró que no conocía a la pequeña, pero que le encantó su disfraz y su actuación. Destacó también a la mamá por la preocupación de hacerle el disfraz. Sobre el atuendo, dijo que estaba perfecto: "El delantal, el pañuelo, la peluca, el paño de limpieza… ¡Todo! Me encantó".

Cuky Orrego Ibaceta, la usuaria de TikTok que subió el video original, se presentó como la mamá de Trinidad y le respondió a la comediante que están muy felices de que le haya gustado la imitación, y que la niña es fan suya. Y ojo, que la cosa no queda ahí: adelantó que no es el único video que grabaron. Así que prepárense, que podríamos tener más contenido de la mini Chofi en el futuro. ¡Ya queremos verlo!

Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.