Paola Troncoso quedó chocha con mini “Chofi” de Maipú que la rompió en Halloween

Espectáculos

Una niña de Maipú, llamada Trinidad, pero conocida como Kity, conquistó a Paola Troncoso con un disfraz de “la Chofi” para Halloween. El video, que se fue viral como la espuma en redes sociales, muestra a la pequeña recreando un momento épico del programa de humor ‘Detrás del Muro’ de Mega.

Se trata del sketch en que la actriz olvidó parte de su texto y salió del paso con una improvisación muy graciosa. Kity decidió reproducir ese instante para Halloween.

La comediante no tardó en reaccionar, y con el corazón en la mano, comentó: “¡Pero qué linda!” en un video replicado. Aseguró que no conocía a la pequeña, pero que le encantó su disfraz y su actuación. Destacó también a la mamá por la preocupación de hacerle el disfraz. Sobre el atuendo, dijo que estaba perfecto: "El delantal, el pañuelo, la peluca, el paño de limpieza… ¡Todo! Me encantó".

Cuky Orrego Ibaceta, la usuaria de TikTok que subió el video original, se presentó como la mamá de Trinidad y le respondió a la comediante que están muy felices de que le haya gustado la imitación, y que la niña es fan suya. Y ojo, que la cosa no queda ahí: adelantó que no es el único video que grabaron. Así que prepárense, que podríamos tener más contenido de la mini Chofi en el futuro. ¡Ya queremos verlo!