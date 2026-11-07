De la petición viral al perreo asegurado: “LA PLAYA” de Benja Valencia, Katteyes y Sinaka ya es un temazo oficial

Espectáculos

¡Lo lograron, cabros! Lo que empezó como un grito desesperado de los fans en redes sociales, con el hashtag #FREELAPLAYA pidiendo a todo pulmón que el tema saliera, hoy es una realidad que nos tiene a todos bailando. Benja Valencia acaba de estrenar "LA PLAYA" junto a Katteyes y Sinaka, una colaboración que estuvo cerca de quedarse guardada, pero que gracias a la presión popular, ¡salió a romperla con todo! La verdad, es que esa campaña viral demostró el poder de la gente y la conexión que tienen estos artistas con su público.

Después de semanas de puro cahuín y especulaciones en el mundo urbano, la espera terminó y el sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales para que le demos play en loop y no paremos hasta el amanecer. Y ojo, que no es cualquier cosa, porque la producción de Flackoloyal y Swift.047 nos trae una joyita que recupera la esencia de ese reggaetón rico, del viejito pero bonito, de principios de los 2010. ¡Pura nostalgia bailable que nos transporta directo a esas épocas doradas del perreo!

"LA PLAYA" nos tira un cuento de un amorío secreto entre dos personas, de esos que te mantienen en la cuerda floja pero que no puedes evitar, y que te hacen subir el volumen y mover el esqueleto sin culpa. Es una propuesta pensada derechamente para la pista de baile, para quemar la suela de las zapatillas, con un ritmo pegajoso que te conecta al toque con esa vibra insuperable del género urbano de antaño. La unión de Benja Valencia, Katteyes y Sinaka es pura dinamita, y se nota la química en cada beat.

Pero la cosa no termina ahí, porque "LA PLAYA" no viene sola. Es parte del próximo proyecto de larga duración de Benja Valencia, titulado KOI, que también incluirá LEER TUS PENSAMIENTOS, el sencillo que lanzó con AK4:20. KOI marcará la despedida de Benja del reggaetón, el género que lo vio crecer y acompañó sus primeros años de carrera. ¡Así que a disfrutar esta etapa con todo antes del cambio!

Los fans ya tienen un nuevo himno para la temporada más calurosa, un verdadero "temazo playero" que pasó de ser un deseo viral en internet a convertirse en uno de los estrenos más esperados de la escena urbana chilena, perfecto para musicalizar las noches de verano. ¿Listos para perrear hasta abajo con "LA PLAYA" y quemar la playlist?