Andrés Gómez revela el doloroso motivo tras su video llorando en el Metro

Espectáculos

Andrés Gómez, el actor recordado por sus papeles en las teleseries Adrenalina y Cerro Alegre, preocupó a sus seguidores tras subir un video llorando desconsoladamente tras viajar en Metro, que se difundió en Instagram.

Pero el mismo Andrés, con el corazón en la mano, salió a aclarar la situación en sus historias de Instagram. Y la verdad es que su pena tiene un motivo heavy que nos apretó el corazón a todos: su mamá lleva dos meses internada. “Mi tristeza va de la mano del más grande de los sufrimientos… ver a mi mamá internada hace dos meses”, escribió el actor, agradeciendo a Página 7. Qué fuerte, ¿no?

Lo más impactante del video original fue ese momento inesperado en el Metro. Contó que dos niñas viajaban frente a él. Y una de ellas, con una inocencia que te desarma, al verlo llorar, decidió acercarle un juguito.

Ese simple acto de bondad dejó a Andrés Gómez completamente conmovido. “Fue la cosa más dulce que me pasó en el mundo”, confesó en ese momento, agradeciendo a la menor y también a las personas que lo acompañaron en ese momento. Es que, seamos honestos, en esos momentos difíciles, una muestra de humanidad así te llega al alma.

La publicación recibió numerosas muestras de cariño. Entre las figuras del espectáculo que le dejaron mensajes de ánimo estuvieron Gonzalo Yáñez, Lucas Piraino, María Jimena Pereyra, Daniel Fuenzalida y Kathy Orellana, le dejaron mensajes de ánimo en comentarios del mismo video. Ese apoyo apareció antes de que se conociera la razón de su pena.

Hasta ahora, Andrés no ha soltado más detalles sobre el estado de salud de su mamá ni el motivo de su hospitalización, y eso es súper respetable.

Al final, este episodio nos deja pensando: ¿cómo un pequeño gesto puede cambiarle el día a alguien que lo está pasando mal, y cómo el cariño de la gente puede ser un tremendo abrazo a la distancia?