Cuco Cerda tras quiebre con Daniela Aránguiz: "Seré capaz de levantarme"

Espectáculos

El quiebre sentimental entre Daniela Aránguiz y Cuco Cerda fue la noticia de la semana en el mundo del espectáculo. La información fue confirmada por el periodista Michael Roldán en Alfombra Roja de Canal 13, el viernes 6 de noviembre según la fuente publicada ese día. Roldán sostuvo que, según tiene entendido, fue Daniela Aránguiz quien decidió congelar la relación y poner un stop.

Aunque ni Cuco Cerda ni Daniela Aránguiz han salido a confirmar públicamente el fin oficial de su romance, la reflexión que compartió el ingeniero Cerda el viernes 6 de noviembre en su Instagram es la señal más clara de que este distanciamiento es una realidad que está intentando procesar.

Cuco partió diciendo que, incluso después de los golpes más duros, siempre quedan cosas bonitas por vivir. Recordó accidentes que le cambiaron la vida y lesiones que lo obligaron a aprender a caminar de nuevo, y aseguró que se levantó una y otra vez. Más adelante señaló que no todas las personas que llegan a nuestra vida están destinadas a quedarse y que, por mucho que duela, hay decisiones que se deben aprender a aceptar.

El ingeniero dejó entrever que está dispuesto a pararse y seguir adelante frente a este nuevo escenario. Expresó que no todo lo que se pierde es un fracaso y que a veces la vida obliga a empezar de nuevo, y agregó que se siente orgulloso de todo lo que ha superado, de sus cicatrices y de sus errores.

Cuco insistió en que no tiene todas las respuestas ni sabe lo que vendrá, pero tiene sueños, ganas, una familia que ama y personas que siguen a su lado. Además, dijo haber aprendido a agradecer lo que tiene, a soltar lo que no puede controlar y a entender que su felicidad no puede depender de nadie más que de él. Cerró con una frase: "Si fui capaz de volver a caminar cuando mi cuerpo no me respondía, también seré capaz de levantarme de cualquier golpe que me dé la vida".

Un post que dejó claro que, a pesar de los quiebres, ¡la vida sigue y con más fuerza! ¿Qué crees que le depara a Cuco ahora?