¡Se armó la grande en Volverías con tu ex? 2: Tríos polémicos y quiebres!

Espectáculos

¡Atención, fanaticada de los cahuines de reality! Si pensaron que el capítulo 87 de "Volverías con tu ex? 2" iba a ser tranquilo, ¡se equivocaron feo! La ceremonia de cambio de parejas llegó para dejar la escoba, como siempre, y nos tuvo a todos pegados a la pantalla. En medio de todo el revuelo, la icónica Faloon Larraguibel, esa seca bailarina y presentadora, y su pareja, Rai Cerda, nos dejaron boquiabiertos con su decisión. A pesar de que la cosa entre ellos ha estado más complicada que armar un mueble de IKEA sin manual, decidieron darle una nueva oportunidad. ¡Más porfiados que murciélago en concierto, estos dos le metieron el pecho a las balas y optaron por seguir juntos, desafiando a todos los problemas que los persiguen!

Pero ojo, que lo mejor (o peor, dependiendo de dónde se mire) estaba por venir. Con todas las duplas ya conformadas y la tensión a tope, la responsabilidad más grande cayó en los hombros de Camila Nash. Camila tenía la misión de la discordia: elegir a qué pareja se sumaría para armar un trío. Imagínense la presión en el aire, ¿a quién le pondría la cruz? Y como buena generadora de drama, Camila no defraudó: se fue derechito a armar un trío con Noelia Márquez, la española con carácter, y Austin Palao, el galán peruano. ¡Ahí quedó la crema instantánea, porque estaba más que claro que esa combinación iba a explotar más rápido que bomba de cumpleaños mal hecha!

Y la explosión, ¡obvio que llegó con todo el power! La elección de Camila cayó como un balde de agua fría sobre Noelia Márquez, La española aseguró que entre el peruano y la influencer chilena había excesiva buena onda. ¡Plop! ¿Excesiva buena onda o coqueteo descarado de esos que te hacen chirriar los dientes? ¡Qué situación más incómoda que generó un ambiente de celos que se sentía hasta por la pantalla!

Y como si el drama de los tríos fuera poco, el reality no da respiro. Después de tanto cahuín, se vino la primera competencia con las nuevas conformaciones. ¿Los grandes ganadores? ¡La dupla más porfiada y aguantadora de todas! Sí, Faloon Larraguibel y Rai Cerda demostraron que, con problemas y todo, juntos son dinamita pura y se llevaron la victoria con la frente en alto. Pero en "Volverías con tu ex? 2", la felicidad dura menos que un dulce en la puerta de un colegio. Bárbara Córdoba, siempre atenta para encender la chispa, no encontró nada mejor que aprovechar el momento para burlarse de su compañera, creando un ambiente más tenso que la cuerda de un violín a punto de romperse. ¡Literalmente se armaron dos bandos en la casona por su culpa y la guerra quedó declarada!

Así que ya saben, el capítulo 87 fue una montaña rusa de emociones, decisiones polémicas y rivalidades a flor de piel. ¿Con cuál bando te quedas tú en este enredo de ex y nuevas llamas?