Mon Laferte Recibe “Celulazo” en Pleno Show y Lanza Fuerte Petición a Sus Fans

Espectáculos

¡Chuta, qué mala cuea! La Mon Laferte, nuestra querida artista, se llevó un buen golpe en medio de su show en Las Vegas. Un teléfono, lanzado desde el público, impactó directamente en ella, dejándonos a todos con el corazón en la mano y preguntándonos, ¿quién es el desubicado?

Pero como buena chilena, la Mon no hizo escándalo. A través de su cuenta de X, se refirió al incidente con una calma que nos sorprendió: dijo que estaba bien y que la persona que tiró el celular no lo hizo con mala intención. ¡Qué grande la Mon, con esa buena onda que la caracteriza!

Eso sí, aunque hubo comprensión, también puso un límite clarito. La Mon aprovechó de mandarle un recado a todos los asistentes a sus conciertos: "Pero no vuelvan a lanzar nada al escenario nunca más 🙏". Y es que, seamos honestos, ¿quién quiere recibir un "celulazo" en la cara? Además, en su post recordó a sus fans que mañana y pasado se presentará en el Kia Forum de Los Angeles, y que con eso se acaba la gira por USA.

La verdad es que, más allá del susto, el gesto de Mon Laferte de no armar atado es de aplaudir. Pero porfa, gente, cuidemos a nuestros artistas y dejemos los teléfonos para grabar, no para lanzar. ¿O quieren que la Mon les cante con un parche en el ojo?