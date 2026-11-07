¡Cuchillo Eyzaguirre se fue de tarro! Reveló la verdad detrás de la crisis de Sin Filtros y lapidó sin asco a Gonzalo Feito

Espectáculos

La polémica se desató después de que Sebastián Eyzaguirre, conocido como Cuchillo, decidiera hablar sobre la parálisis administrativa que vive el programa Sin Filtros. Según el comunicador, el meollo del problema es el quiebre y la nula comunicación con Mediapromax, la empresa controladora.

“Si el dueño de Mediapromax no quiere hablar conmigo, ¿qué puedo hacer yo?”, reveló Cuchillo. Dijo que ha intentado sostener el programa durante todo este mes, que físicamente se ha sentido muy mal y que se siente profundamente decepcionado, pues cree que Gastón (Calcagno) le mintió en muchas cosas y le ocultó información.

Eyzaguirre contó que la situación con Calcagno, a quien se refirió como “el uruguayo” y dueño de la productora, se complicó hace un mes. Recibió un llamado de una persona cercana que le informaba que su gran amigo había tenido un grave accidente de salud mental. Con el paso de las horas la situación se complicó y, según Eyzaguirre, el círculo familiar le bloqueó el acceso para saber qué pasaba con Gastón.

Pero la cosa no paró ahí. En la misma entrevista, que le hizo el abogado Gabriel Alemparte, Cuchillo Eyzaguirre tuvo unas palabras (¡y qué palabras!) para Gonzalo Feito, el exconductor de Sin Filtros. Y no fueron flores, precisamente.

Lo llamó “el otro miserable”, dijo que le dieron todo durante cuatro años y aseguró que, de todo lo que Feito dijo en el programa, él tuvo que haberle dicho el 95%, si no el 97%. Añadió que, si fueran a un juicio, tiene 40 testigos.

Eyzaguirre incluso afirmó que dejó de lado su ego y su competencia con él para quedarse atrás y hacerlo brillar.

Y para rematar, Cuchillo Eyzaguirre reveló la “prueba definitiva” que, según él, desenmascaró por completo la dependencia de Feito al momento de animar. Según contó, pidió que no le dieran ninguna indicación a Feito y, al salir al aire, este se quedó completamente en blanco y no pudo decir nada.

O sea, ¿quién era el verdadero cerebro detrás de las cámaras? ¡Qué heavy la revelación de Cuchillo!