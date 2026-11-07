Marlene de la Fuente le puso un freno a Pablo Mackenna: "Inventar las emociones de una mujer" no va

Espectáculos

¡Cero filtro! Marlene de la Fuente no aguantó los comentarios de Pablo Mackenna y le paró los carros con todo en Instagram. El comunicador, en su podcast junto a Nicolás Larraín, se lanzó a especular sobre cómo la periodista habría recibido la noticia del supuesto nuevo romance de su ex, Iván Núñez, con la modelo colombiana Dayan Murillo. Mackenna se mandó un comentario que generó la polémica: “Imagínate lo picada que puede estar la exmujer. Porque la exmujer ya estaba picada cuando (Núñez) sacó polola (anterior). Esa mujer sí que está echando humo”, comentó.

Marlene respondió a esas palabras en Instagram. Le dijo que el respeto y el criterio también hablan de quienes somos, y le criticó que especulara sobre sus supuestos sentimientos en un espacio público, sin conocer su situación real.

Pero la cosa no quedó ahí. De la Fuente cuestionó la facilidad con la que se le atribuyeron emociones solo por las noticias de su expareja. “Me llama la atención es la facilidad con la que te atribuyes la autoridad para interpretar, ridiculizar o inventar las emociones de una mujer, sin conocer su realidad ni su historia”, sostuvo. ¡Y ojo con eso! ¿Quién le da el derecho a andar inventando lo que siente otra persona?

Marlene, quien estuvo casada 15 años con Núñez y tienen cuatro hijos, dejó claro que su presente es otro. Aseguró que hoy lleva una vida independiente y está “profundamente feliz”. Además, recalcó que la vida sentimental de otros no define su tranquilidad ni su felicidad, y que a cada quien le desea que encuentre su propio bienestar. ¡Así se habla!

También manifestó su incomodidad con que cada nueva relación del conductor de ’24 Horas’ se convierta en excusa para especular sobre ella. Afirmó que no le gustaría que cada nuevo capítulo de la vida sentimental de su exmarido sirviera para especular sobre la suya. Parece que la paciencia tiene un límite, ¿o no?

Finalmente, la periodista le dedicó unas palabras a Iván Núñez, marcando su postura. Le deseó sinceramente que encuentre el amor, la felicidad y el bienestar, y concluyó que no tiene necesidad de opinar sobre su vida personal ni considera justo que se inventen sentimientos sobre la suya. ¡Mensaje claro para Mackenna y para cualquiera que ande cahuineando de más!