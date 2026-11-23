Espectáculos

¡Por fin se les dio la reconciliación! El jueves, en el programa, la pantalla de Vértigo fue testigo de un momento que muchos esperaban: el reencuentro entre Pancho Saavedra y Martín Cárcamo, animadores chilenos, luego de un año y medio del conflicto que habrían tenido.

La raíz del problema se remonta a la alfombra roja del Festival de Viña 2025, donde, según se supo, Saavedra le habría mandado un audio molesto a Cárcamo por haberlos ignorado a él y a María Luisa Godoy para presentar a los nuevos animadores.

Según la fuente, el conductor le habría recriminado con un tajante “eso no se hace”, dejando en claro que, aunque no eran amigos, sí compartían una relación profesional dentro del canal. Saavedra contó que lo bloqueó y que ambos estaban picados.

Pero el tiempo, dicen, lo cura todo. Saavedra contó que “la conversación fue en Qué Dice Chile, de ahí nos juntamos a hablar”. A la salida de Canal 13 calificó el reencuentro de “bonito”.

Consultado por si le creyó las disculpas de Cárcamo, Saavedra respondió que le cree todo y que ahora son compadres: “uno no se puede quedar pegado en el pasado”.

Y para los que se preguntan por qué tanta reacción en su momento, Pancho lo dejó cristalino: Sobre los motivos de su enojo, aclaró que “uno tiene que vivir el momento, tiene que explotar”.