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¡Uff, qué susto nos dio! Mauricio Medina, conocido por todos como “El Indio”, estuvo 15 días internado en el Hospital El Pino batallando contra una neumonía que lo tuvo en una situación bien delicada. La buena noticia es que ya le dieron el alta y está recuperándose en su casita.

El humorista no solo enfrentó una neumonía, sino que la cosa se puso más heavy de lo esperado. Contó que, de esos 15 días en el hospital, cinco los pasó en estado grave. Claramente, sus enfermedades de base, como la diabetes que lo acompaña hace años, hicieron que el cuadro se complicara. Además, los médicos tuvieron que hacerle un procedimiento para destaparle una arteria. Menos mal, todo salió pulento y “El Indio” solo tuvo palabras de agradecimiento para el equipo: “Yo tengo mucho agradecimiento con la gente del Hospital El Pino, porque fueron extraordinarios”, soltó.

Es que sabemos que los últimos años no han sido fáciles para el comediante en cuanto a su salud. En noviembre de 2022 ya había sufrido la amputación de un dedo del pie por una infección. Y el 2023 fue un año particularmente duro cuando, durante un viaje a Perú, tuvo complicaciones que lo dejaron 20 días en coma inducido y, lamentablemente, terminó en la amputación de una pierna. Desde entonces, ha estado en un proceso largo de rehabilitación y adaptación a su prótesis..

Por eso, enterarnos de este nuevo episodio de hospitalización por neumonía nos tuvo con el alma en un hilo. Pero, ¡qué alegría saber que ya está en su hogar, tranquilo, recargando energías! Una recuperación así de power es lo que necesitamos ver de nuestros ídolos. ¡A echarle pa' adelante, Indio, que aquí estamos contigo!