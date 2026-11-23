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Kel Calderón, la abogada que siempre sabe cómo encender la mecha en el mundo digital, lo hizo de nuevo. Este fin de semana, la influencer chilena dejó a todos con la boca abierta —y las redes sociales ardiendo— tras compartir una de las sesiones de fotos más impactantes y hot que se le recuerden. No es novedad que Kel dé que hablar con sus posteos, pero esta vez, honestamente, se pasó tres pueblos.

Desde su cuenta de Instagram, la hija de Raquel Argandoña subió diecinueve registros fotográficos donde jugó al límite. Se lució con diversas piezas de lencería que dejaban poco y nada a la imaginación.

Ella misma, con su particular estilo, dejó una frase para el bronce que acompañaba las fotos y que resume perfecto el sentir de la publicación: “No sé qué me gusta más, cómo se ven o cómo se sienten”. Con esa declaración, era obvio que el posteo no iba a pasar desapercibido. En pocas horas, la publicación ya acumulaba cientos de me gusta.

La publicación generó de inmediato una ola de reacciones, con elogios como “Diosa”, “qué linda” y “una bomba”. Es que, seamos sinceros, cuando Kel se propone dejar una impresión, lo logra con creces, y sus fans lo reconocen al tiro.

Pero ojo que no solo sus seguidores quedaron anonadados. Incluso su pareja, el reconocido chef Renzo Tissinetti, se unió al coro de admiradores. “Qué hermosa mi novia”, le escribió Renzo, quien mantiene una relación de un poco más de tres años con la influencer. Un gesto que dejó claro que, a pesar del tiempo, la chispa sigue más viva que nunca. Kel, por su parte, le devolvió el cariño con un escueto pero potente “Te amo”.

Esta tierna interacción entre Kel y Renzo no pasó inadvertida. Desató varios comentarios donde se destacaba lo enamorados que están y la complicidad que existe entre ellos. ¿Será esta la sesión de fotos más atrevida de Kel hasta la fecha? ¡Nosotros decimos que sí!