Pame Leiva se lanzó como oficiante de matrimonio con un vestido gris asimétrico
Pamela Leiva vivió un momento súper especial al encargarse de oficiar el matrimonio de sus amigos Gonzalo Salgado Bello, más conocido como "Negro cuico", y César Cid Durán. Para una ocasión así, la comediante no se guardó nada y sacó su lado más elegante con un look que quedó perfecto con el entorno campestre y natural de la ceremonia, que fue al aire libre.
Para el evento, Pamela eligió un vestido largo y ceñido al cuerpo en color gris que resaltó totalmente su silueta. El diseño tenía un toque moderno con un escote asimétrico de un solo hombro y unas aberturas sutiles: una en la zona del abdomen y otra en la falda.
Para cerrar el conjunto, sumó una chaqueta peluda color negro y unos zapatos de tacón en punta del mismo tono. En el estilismo, prefirió llevar su pelo suelto con ondas hacia un costado y un maquillaje en tonos cálidos.
Pero ojo, que aunque empezó súper formal, Pame priorizó la comodidad. En las fotos que subió a Instagram, se nota que cambió los tacones por zapatillas deportivas para poder bailar con total libertad junto a los recién casados.
En su publicación, escribió que tuvo el honor de casarlos.
Sinceramente, nos encanta que se haya atrevido con el diseño asimétrico y que, como buena chilena, haya tenido la sabiduría de cambiarse a zapatillas para disfrutar la fiesta. ¿Quién no hace lo mismo en los matrimonios?