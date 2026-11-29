Espectáculos

Pamela Leiva vivió un momento súper especial al encargarse de oficiar el matrimonio de sus amigos Gonzalo Salgado Bello, más conocido como "Negro cuico", y César Cid Durán. Para una ocasión así, la comediante no se guardó nada y sacó su lado más elegante con un look que quedó perfecto con el entorno campestre y natural de la ceremonia, que fue al aire libre.

Para el evento, Pamela eligió un vestido largo y ceñido al cuerpo en color gris que resaltó totalmente su silueta. El diseño tenía un toque moderno con un escote asimétrico de un solo hombro y unas aberturas sutiles: una en la zona del abdomen y otra en la falda.

Para cerrar el conjunto, sumó una chaqueta peluda color negro y unos zapatos de tacón en punta del mismo tono. En el estilismo, prefirió llevar su pelo suelto con ondas hacia un costado y un maquillaje en tonos cálidos.

Pero ojo, que aunque empezó súper formal, Pame priorizó la comodidad. En las fotos que subió a Instagram, se nota que cambió los tacones por zapatillas deportivas para poder bailar con total libertad junto a los recién casados.

En su publicación, escribió que tuvo el honor de casarlos.

Sinceramente, nos encanta que se haya atrevido con el diseño asimétrico y que, como buena chilena, haya tenido la sabiduría de cambiarse a zapatillas para disfrutar la fiesta. ¿Quién no hace lo mismo en los matrimonios?