Cuco Cerda: ¿Romance express con Cata Vallejos o puro cahuín? ¡Él ya aclaró todo!

Espectáculos

¡Ay, el mundo del cahuín chileno no para! Esta vez, Cuco Cerda fue el protagonista de un tremendo atado sentimental que lo puso en el ojo del huracán. Tuvo que salir, ni más ni menos, a desmentir a calzón quitado los rumores que lo vinculaban románticamente con la mismísima Cata Vallejos. La historia empezó a correr como pólvora después de que se empezara a comentar que a ambos se les vio en un “acercamiento” bastante cercano durante una fiesta bien prendida aquí en Santiago.

Pero como si un drama no fuera suficiente, esta misma polémica puso en jaque su relación con Daniela Aránguiz. ¿Por qué? Porque justo cuando el chismorreo estaba al rojo vivo, saltó la alarma de que Cuco y Daniela ¡se habrían dejado de seguir en Instagram! Y seamos honestos, en estos tiempos, eso ya es casi una declaración pública de que algo anda mal, ¿o no?

Todo este cuento se destapó cuando un portal de farándula lanzó la noticia. “Vieron toda la noche a la Cata Vallejo con el Cuco Cerda y ella se lo joteaba pero mal”, aseguraron desde el sitio, sin pelos en la lengua. Y no solo eso, el periodista Pablo Candia, que también andaba en la misma fiesta capitalina, dio fe de que vio a Cerda compartiendo, eso sí, con un grupo de amigos. Pero la parte del "joteo" ya estaba sembrada.

Con la bola de nieve creciendo, el hermano de Rai Cerda no tuvo más opción que cortar el queque y entregar su propia versión. ¿Dónde? En el podcast ‘Con Lentes como los Famosos’, donde la periodista Carla lo contactó directamente para consultarle por todas las especulaciones. Cuco reconoció haber asistido al evento, pero negó cualquier tipo de acercamiento romántico con la Cata. La periodista explicó que, tras su conversación, el desmentido fue completo y que, según él, apenas se ubican.

Además, el exchico reality detalló que, si bien se conocen, sus encuentros se han limitado a saludos súper casuales. Carla agregó que se han visto un par de veces, pero solo se han saludado, y que él estuvo en la fiesta pero nunca estuvo con la Cata. O sea, nada de romance, solo buena onda y hasta ahí llegó la historia con la Cata Vallejos.

Sin embargo, la cosa se puso más intrigante cuando la periodista le preguntó por Daniela Aránguiz. Ahí el Cuco Cerda se puso hermético, prefiriendo guardar un silencio sepulcral. La comunicadora reveló que es un tema del que no quiere hablar. ¡Pucha que complicado! Para más remate, mientras estaban en vivo en el podcast, revisaron las cuentas de Instagram de ambos y ¡tarán! Señalaron que habrían dejado de seguirse.

Este detalle, obvio, le echó más bencina al fuego de las especulaciones sobre un posible quiebre definitivo. Aunque el Cuco ya desmintió cualquier lazo romántico con Cata Vallejos, su hermetismo total sobre Daniela Aránguiz deja la incógnita dando vueltas en el aire. ¿Qué está pasando realmente en esa relación? ¿Será que el que calla, otorga, o simplemente está esperando el momento perfecto para soltar la verdad? El público quiere saber, Cuco.