¡Atento, atento!: Don Francisco se suma a 'Detrás del Muro' y le entra a la guerra del prime

Espectáculos

¡Agárrense, cabros! Mario Kreutzberger, el único e inigualable "Don Francisco", se sube al carro del humor en 'Detrás del Muro'. Sí, leyeron bien: la leyenda de la televisión chilena será el plato fuerte de un capítulo especial que se viene con todo este jueves 5 de noviembre. El espacio está comandado por Kike Morandé. ¿Y cuál es la razón de esta movida? Pues, como ya se imaginarán, es para calentar motores con miras a la Teletón, esa cruzada solidaria que nos une a todos y que este año se realizará el 6 y 7 de noviembre. ¡Pura estrategia televisiva!

Para que la gente se enganche desde ya, la promoción no escatimó en ingenio. ¿Y quién mejor que el propio Don Francisco para entrar en el juego? El animador se metió de lleno en un personaje que dejó a muchos con la boca abierta: se caracterizó como uno de los técnicos de “La Moneda”. Imitando la característica frase de los comediantes, Kreutzberger dijo su clásico llamado de mantención. La cosa no quedó ahí: en el adelanto del programa, Don Francisco también le puso su sello personal al mensaje: “Levántate papito, es que voy a estar en La Moneda y quiero que todo esté en orden, ¿me copia? Nos vemos el jueves 5 de noviembre, cambio y fuera”. ¡Un verdadero showman, por donde se le mire!

Pero este capítulo no es solo chistes y caracterizaciones. El mismo Don Francisco va a compartir escena con los personajes ya clásicos que nos hacen llorar de la risa cada semana, como “La Chofi”, el “Cabo Tapia”, la “Señora Julia” y el mismísimo “Presidente”. Lo que realmente tiene a todo el mundo con las antenas paradas es que, con esta emisión especial, 'Detrás del Muro' se lanza sin miedo a la arena de la competencia más feroz del horario prime. Este jueves, el programa de humor de Mega va a tener que bailar con la más fea, enfrentándose directamente a pesos pesados de la parrilla televisiva. Le tocará medirse cara a cara con "Vértigo" de Canal 13, "Fiebre de Canto" de CHV y "MasterChef" de TVN. ¡Una verdadera batalla de titanes por el rating!

Este cambio en la programación, que sitúa a 'Detrás del Muro' justo después de "Meganoticias Prime" este jueves 5 de noviembre, es una apuesta fuerte de Mega. Pasada esta jornada especial, el programa volverá a su día y horario habitual la próxima semana, ¿Será que la combinación de Don Francisco y el humor chileno tendrá la fuerza suficiente para hacer temblar a la competencia y llevarse la corona del jueves? ¡Qué gane el mejor!