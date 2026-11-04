"Da pena ver a este nuevo Mauricio": Gissella Gallardo habló del presente de Pinilla

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¡Se armó de nuevo! Gissella Gallardo, la periodista que todos conocen, volvió a prender la mecha con unas declaraciones sobre su expareja, el exfutbolista Mauricio Pinilla. Y ojo, que esta vez la cosa no es de chismes light. En una conversación súper íntima con "Alfombra Roja", Gallardo tiró toda la carne a la parrilla, expresando una preocupación de aquellas por el complejo momento que atraviesa Pinilla y por los cambios que ha notado en él. El panorama, según sus palabras, es más bien triste y hasta preocupante.

La ex de Pinilla no se anduvo con chicas y fue directa al grano con su impresión: "Me da pena verlo en las condiciones que está, lo flaco, lo demacrado, para mis hijos y para mí hay dos Mauricio, el de antes y el de ahora", soltó la comunicadora, dejando claro el quiebre que percibe en la imagen del padre de sus hijos. No solo se refirió a su estado físico, sino que también a un cambio más profundo. Gallardo recalcó que, aunque hizo el intento de estar ahí para él, siente que ya no le queda nada más por hacer.

Pero la parte más sensible, y que de verdad cala hondo, es cómo esta situación afecta a los más chicos. Gissella no se guardó que el tema ha sido central en las conversaciones familiares. Y aunque fue súper cuidadosa en no dar detalles, sí reveló que están buscando apoyo profesional. "Estamos en terapia para aprender a vivir con este nuevo Mauricio", confesó, lo que nos hace pensar lo complejo que debe ser para unos hijos ver a su padre en una situación así, y cómo las dinámicas familiares cambian de golpe.

Estas nuevas revelaciones de Gallardo se enganchan con otras declaraciones que ya había hecho en el programa "Vértigo". Ahí, la periodista había puesto el grito en el cielo por las responsabilidades económicas y familiares que, según su versión, ha tenido que asumir ella sola desde que el romance con Pinilla terminó. O sea, el tema no es de ahora, viene de antes y sigue sumando capítulos.

En esa oportunidad, Gallardo afirmó que Pinilla no le ha dado dinero hace algunos meses y que mantienen un acuerdo de pensión de alimentos de 2022. Según dijo, le ha enviado los gastos del colegio y la salud. Y para rematar, la ex de Pinilla también deslizó que el exfutbolista ni siquiera se ha preocupado de llevarse a los niños a dormir, añadiendo otra capa de tensión a este quiebre tan mediático. ¿Crees que este tipo de dramas personales deberían ventilarse tanto en la tele o la gente tiene derecho a saberlo todo?