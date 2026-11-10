Oriana Marzoli encendió Lima con un look full brillo: ¿se pasó o le dio el toque?

Espectáculos

Si hay algo que Oriana Marzoli tiene claro, es que las prendas que brillan no pueden faltar en sus salidas nocturnas. Con lentejuelas, acabados satinados o texturas metalizadas, la chica reality siempre va por el máximo glam y nos lo dejó clarito en su cuenta de Instagram con su último look.

Oriana compartió fotos de una cena con amigos en Lima, Perú, donde se lució con un top blanco de escote drapeado pronunciado. Para subirle el nivel, combinó esta prenda con un blazer estructurado a tono, dándole ese toque chic y sofisticado .

Pero donde realmente nos dejó plop fue con la parte de abajo: unos shorts ajustados con acabado metalizado que además tenían unos sutiles detalles de encaje en los bordes. Como si eso no fuera suficiente, remató el look con unas sandalias de tacón alto, con tiras cruzadas y, obvio, plateadas. Para cerrar, una minibolsa a juego, .

Definitivamente, Oriana no le teme a un buen destello. ¿Ustedes creen que se pasó con tanto brillo o le dio el toque perfecto para la noche limeña?