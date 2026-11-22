Estilo de vida

Todas conocemos esa frustración: abres una bolsa de comida y después nunca cierra bien, entra aire y todo se echa a perder. Pierden la frescura, el sabor o la textura. ¡Pero ojo! Hay un truco viral que está salvando la vida en la cocina y no necesitas nada caro ni máquinas raras.

Olvídate de esas costosas selladoras al vacío. Para este hack, solo necesitas un bowl con agua. En vez de andar apretando la bolsa con las manos para sacar el aire, el agua hace toda la pega por ti. Este truco se basa en una física súper simple y logra que casi todo el aire salga de la bolsa antes de cerrarla. ¿El resultado? ¡Comida fresca por mucho más tiempo y bolsas casi al vacío!

Es uno de esos "kitchen hacks" que, una vez que lo aprendes, no lo dejas más. La verdad es que es pan comido y lo aplicas en solo unos segundos. El agua ejerce presión sobre la bolsa, empujando el aire hacia la abertura. Así, en vez de quedarse atrapado adentro, el aire se va casi por completo antes de que cierres la bolsa. Es como tener una máquina de vacío, pero sin gastar ni un peso.

Además de mantener todo más fresco, este truco es bacán para organizar mejor el refrigerador o el congelador. Las bolsas ocupan menos espacio, evitas que se forme hielo en los congelados y disminuyes la posibilidad de que la comida se eche a perder por el contacto con el aire. Y lo mejor, sin comprar nada extra.

No es casualidad que este dato se haya vuelto viral en TikTok e Instagram, porque combina la facilidad, lo económico y lo práctico. La próxima vez que abras una bolsa de comida, pruébalo. Te aseguramos que vas a entender por qué tantos lo llaman el hack más útil de la cocina.