¡Ópera gratis y de lujo! “El Barbero de Sevilla” aterriza en regiones para que no te la pierdas

Espectáculos

¡Agárrense, fanáticos de los panoramas que no te vacían la billetera! Porque el Teatro Municipal de Santiago, con su Ópera Cámara y la Orquesta Filarmónica de Santiago, se la jugó con un notición que nos tiene a todos aplaudiendo de pie. Nada menos que la icónica “El Barbero de Sevilla” de Gioachino Rossini, llega a dos regiones del país, ¡y con entradas totalmente gratis! Sí, leíste bien, con cero peso puedes ser parte de este tremendo evento cultural. Si siempre pensaste que la ópera era un lujo inalcanzable o un show para un público más "tradicional", esta es tu oportunidad de cambiar el chip y deslumbrarte.

La magia, la comedia y la música que te transportará a otra época aterrizan primero en la costa. Apunta la fecha: el 18 y 19 de noviembre, a las siete de la tarde, el Teatro Municipal de Viña del Mar será el escenario de esta joya. Y para los que están más al sur, ¡no se queden con las ganas! El 25 de noviembre, también a las 19:00 horas, la obra llega al el Teatro Municipal de Chillán. ¡Así que no hay excusas, vayan organizando su carrete cultural desde ya!

Pero, ¿de qué se trata este clásico que cuenta con? La historia nos sumerge en las aventuras de Almaviva y Rosina, una pareja de tortolitos que quieren casarse a toda costa. El problema es el doctor Bartolo, el tutor de Rosina, quien quiere casarse con ella para quedarse con su dote. Por suerte, entra en escena Fígaro, un astuto barbero local que ayuda a los enamorados a casarse y evitar a Bartolo.

Madelene Vásquez, la directora de escena del Teatro Municipal de Santiago, lo dejó clarito: “Esta obra, que une la ópera y la comedia, transportará al público a finales del siglo XVIII, en una historia de amor, de astucia, con un elenco que interpretará un espectáculo musical y visual de primer nivel”. Ella misma destacó que quieren que la música y la ópera lleguen a todo el país de manera accesible y al más alto nivel, y que cada detalle fue trabajado para que sea una experiencia inolvidable.

Detrás de esta tremenda producción está el Teatro Municipal de Santiago, garantizando la calidad que ya conocemos. La Orquesta Filarmónica estará bajo la batuta del seco maestro Christian Lorca, y el diseño integral corre por cuenta de Carlos Mora, ¡pura gente talentosa! Los interesados pueden encontrar más detalles en una vuelta por teatrovina.cl y teatrochillan.cl.

Porque, seamos sinceros, ¿quién le dice que no a un panorama de este nivel y que además es gratis? ¡Este noviembre, la ópera se vive en regiones y sin que te duela el bolsillo! ¿Qué más se puede pedir?