¡Ojo! Star Wars: Episodio X le mete romance y Rey Skywalker pasa a segundo plano

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¡Atención, jedis del corazón! Star Wars está preparando su regreso con una nueva trilogía, y el Episodio X ya tiene a Jon Watts y Simon Kinberg a cargo. Pero ojo, que la cosa se viene con un giro que ni los sables de luz vieron venir: Disney y Lucasfilm quieren una historia más fresca, con protagonistas nuevos y, ¡sorpresa!, mucho más que solo ciencia ficción.

Según lo que se ha filtrado, la idea es expandir las fronteras y, agárrense, posicionar a Rey Skywalker, interpretada por Daisy Ridley, en un papel más secundario. ¿Se acuerdan de Luke Skywalker o Yoda como mentores? Bueno, Rey asumiría ese rol para una nueva camada de héroes, que todavía no están confirmados.

Lo más choriflai de todo es que estos nuevos protas tendrán una relación romántica entre ellos. ¡Así como lo lees! Star Wars no quiere quedarse solo en la épica y la ciencia ficción; ahora le suman un ingrediente que siempre ha estado ahí, pero más piola: el romance. ¿Será que veremos a los personajes con corazones latiendo tan fuerte como los motores de un Halcón Milenario?

Este cambio, obviamente, ha generado un revuelo en las redes. Pero si lo pensamos bien, tiene sentido que Rey pase a un segundo plano. Su ciclo principal en la franquicia ya terminó, y ahora es el turno de presentar a personajes que enganchen a las nuevas generaciones. Además, le da un toque de novedad a esta aventura que, igual, seguirá enmarcada en la saga Skywalker.

Eso sí, no hay que olvidar que este "descanso" de Rey en la historia principal podría ser una pista de su propia película independiente, que se supone sigue en pie y no ha sido cancelada. Como sea, el Episodio X recién está en pañales, en sus primeras etapas de desarrollo. Así que, como dicen, todo está en el aire y puede cambiar en cualquier momento. ¿Qué les parece este giro romántico para la galaxia?