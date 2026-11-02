Halloween: Los 'disfraces' que nos dejaron plop en Internet

Espectáculos

Halloween se ha consolidado como LA fiesta obligada en la cultura occidental, y acá en Chile la cosa no es chiste: las lucas se van con todo. Las familias sacan de su bolsillo, en promedio, dieciocho lucas (unos 17 dólares) para el carrete, y a nivel nacional, la torta de billetes supera los 130 millones de dólares. O sea, la previa y el entusiasmo por esta celebración son más grandes que el Paseo Ahumada en un día de quincena.

En este derroche de creatividad y billetera, los disfraces son el centro de atención. Hay gente que le pone tanto color que sus creaciones se vuelven virales y la rompen en redes. Pero, como en todo, también existen esas apuestas "más que fallidas" que terminan siendo el meme del momento. Uno espera ver calabazas, brujas o personajes de terror bien logrados, o al menos divertidos.

Pero lo que se viralizó como "los peores disfraces de Halloween" en Internet, nos dejó a todos plop. La lista partió hablando de la progenitora del cantante urbano, cuya apariencia juvenil fue motivo de opiniones, ¡como si eso fuera un disfraz! Después, la cosa se puso más abstracta: se mencionó a alguien que acaba de cumplir 50 años y recibió mensajes de sus dos hijas. ¿Un disfraz de cumpleaños? ¿De familia? Y para rematar, se incluyó a una brasileña que vive una transformación física que tiene a todos sorprendidos. Si el plan era confundir al personal más que asustarlo, ¡misión cumplida!