Espectáculos

¡Cachen esto! En el capítulo 226 de Reunión de Superados se vino la sorpresa mayúscula que nos dejó con el poplíteo tiritando. Después de todo el movimiento con la venta de la funeraria, ¿quién creen que apareció como el flamante nuevo dueño? ¡Nada menos que Max (Álvaro Espinoza), el ex de Javiera!

La escena fue de película: Manuel (Mario Horton) le exigió que se fuera, pero Max se negó a moverse porque, pucha, ¡él fue quien compró el negocio! ¿Quién lo vio venir?

Pero ojo, que el cahuín no paró ahí. Antes de este bombazo, el ambiente ya estaba tenso con la Ponchi (Amanda Milos), que no lo está pasando nada de bien. La cabra chica está con la vena hinchada por la frustración y la rabia contra su papá, Coke (Diego Muñoz). ¿La razón? Se siente traicionada hasta los huesos porque su papi tiene otro hijo, ¡un verdadero dramón familiar que nos tiene pegados a la pantalla!

Menos mal que ahí estaba la Matilde (Ignacia Baeza) para poner un poco de paños fríos, o al menos intentarlo. La Matilde hizo de todo para que la Ponchi entendiera la situación, pero al final se dio cuenta de que lo mejor era simplemente dejarla que botara toda esa rabia que tenía acumulada. ¡Un buen consejo para la vida, chiquillos, a veces hay que desahogarse no más!

Volviendo a los negocios fúnebres, Esteban (Jaime Omeñaca) se vio obligado a vender la funeraria, ¡qué lata! Pero tranquilos, que no dejó a nadie botado en la calle. Se preocupó de Manuel, asegurándole que no se iba a quedar sin pega. Conversó con el nuevo dueño para dejarle claro que ha sido un buen administrador. Y ojo, que Esteban no se va a desaparecer por completo: ¡ni cagando! Va a seguir dando vueltas por la funeraria de vez en cuando, como un asesor de lujo.

Así que, mientras Esteban planeaba su semirretiro y Manuel se agarraba la cabeza con la llegada del nuevo jefe, la sorpresa de Max cayó como balde de agua fría. ¿Qué pasará ahora con la funeraria con este nuevo dueño tan inesperado? ¡El drama está servido, cabros!