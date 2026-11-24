Espectáculos

¡A Guarello le tienen ganas, pero de las malas! Nuestro querido Juan Cristóbal Guarello, el periodista deportivo chileno que no se calla nada, prendió las alarmas este lunes cuando avisó que su canal de YouTube, "La Hora de King Kong", había sido víctima de un ataque masivo y, ¡pum!, lo bajaron por cuarta vez. ¿Será que hay gente que no lo soporta ni en digital?

Según el comunicador, se trata de una ofensiva de bots que termina forzando la sanción de la plataforma. "La persecución en contra de La Hora de King Kong es evidente", manifestó a través de redes sociales. Dijo además que hay un ejército de bots que buscan cualquier cosa para tumbarles la página.

Este año Guarello ya había acusado una "persecución" en torno a su salida de Radio Agricultura, en marzo. Además, se confirmó su salida de Canal 13 a fin de año. "Es increíble lo que hemos tenido que pasar este año", advirtió.

El periodista dice que hay gente que no aguanta sus comentarios, y que ha pagado muy caro el precio de no seguir la pauta ni adherirse al coro complaciente.

Pero ojo, que los fans no se desesperen. Guarello ya avisó que sus programas seguirán adelante, ¡al menos por esta semana! La solución temporal es su sitio web, www.lahoradekingkong.cl, y sus otras redes sociales. "La Fecha" irá el lunes 23 de noviembre en la web; "King Kong Radio" de lunes a viernes a las 14:00, y "La Hora de King Kong" los martes, jueves y domingo a las 23:00.