Matcha: La obsesión verde que le está ganando al café

Estilo de vida

Si has cachado que en los últimos años la gente anda cambiando el café de siempre por una bebida verde vibrante, déjame decirte que ya conoces el matcha. Esta maravilla en polvo, que viene directo de Japón, es la nueva obsesión en el mundo de la nutrición, y no es casualidad, po. Con su sabor característico y ese color verde intenso, le da un toque diferente a tu rutina.

El matcha nace de las hojitas de la planta Camellia sinensis, la misma de donde sacamos el té verde. La diferencia clave es que con el matcha te tomas la hoja entera, pero hecha polvito, obvio, después de un proceso súper especial.

Uno de los motivos por los que el matcha la está llevando es su alto contenido de antioxidantes, especialmente catequinas. Y ojo, que tiene cafeína, así que es perfecto pa’ cuando quieres un empujón sin caer en el café tradicional. Además, trae L-teanina, un aminoácido que está en el té. La mezcla de cafeína y L-teanina es la que hace que muchos lo prefieran durante el día, ¡te deja piola pero alerta!

Y no te quedes solo con la idea de un té calentito. El matcha es súper versátil, ¿cachai? Puedes pedirte un matcha latte, frío o caliente, echarle a tus smoothies o incluso usarlo en recetas dulces. Si andas buscando algo más simple, disuelve un poquito de matcha en agua tibia y después le echas leche o tu bebida vegetal favorita. Así de fácil te armas un trago refrescante o calentito que puede ser parte de tu día a día.

Pero ojo, que aunque el matcha calza perfecto en una dieta equilibrada, no hay que verlo como un ingrediente “mágico”, ¿ya? Como tiene cafeína, si eres medio sensible, lo ideal es que moderes la cantidad y la hora en que lo consumes. Y si vas a la cafetería por un matcha listo, siempre dale una miradita a los ingredientes, porque algunos le ponen harta azúcar extra, y ahí se pierde la magia, po.

Al final, el matcha no tiene por qué ser solo una moda más que sigues porque la ves en todos lados. Puede ser una forma distinta y rica de meter el té verde en tu vida. ¿Qué necesitas? Matcha de buena calidad, un poco de imaginación y un vaso pa' empezar a probar. ¿Te animas a darle una oportunidad o sigues fiel al tinto?