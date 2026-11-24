Espectáculos

¡Atención, foodies y adictos al drama! El domingo 22 de noviembre, MasterChef Chile no solo nos dio una noche de cocina intensa, sino que también desató un cahuín de aquellos que lo catapultó a la cima del rating. TVN está celebrando con copas en alto, porque el espacio culinario no solo se quedó con el primer lugar de sintonía en su horario, sino que ¡agarró su mejor resultado dominical desde que partió!

Pero, ¿cuál fue la receta secreta para tanto éxito? Claramente, la polémica vende. El capítulo estuvo prendidísimo por la descarada trampa del equipo compuesto por Regina, Giannina y Canessa. Su propuesta incluía quesadillas, tacos y nachos, un menú que pintaba bien hasta que se les pasó la mano con las reglas. Justo cuando el tiempo ya había terminado, Regina, ni corta ni perezosa, le agregó la salsa de queso que se les había quedado en el tintero durante la preparación.

Obvio que la cosa no pasó piola. La chef Fernanda Fuentes detectó la acción. Y como era de esperar, su decisión fue tajante: el equipo completo quedó descalificado. ¡Se pasaron! Tremendo escándalo en las cocinas.

Y, ¿adivinen qué? Este manso dramón vino de la mano con cifras que dejaron a la competencia tiritando. Entre las 22:48 y la 01:03 de la madrugada, MasterChef Chile promedió un tremendo total de 426.042 personas por minuto. Con eso, no solo superó a Mega, que marcó 426.013, sino que también a Canal 13 con 400.332 y a Chilevisión con 290.604 televidentes.

No es cualquier cosa, cabros. Este es el mejor registro que el programa ha tenido en un domingo desde su debut. Para que se hagan una idea, los domingos anteriores habían marcado 401.393 personas el 15 de noviembre, 394.079 el 8 de noviembre, y 381.959 el 1 de noviembre. Un salto cuático, ¿o no? Al final, ¿será que el cahuín siempre es el mejor ingrediente para el rating?