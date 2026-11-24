Espectáculos

Benja Valencia ya tiene lista la artillería pesada para su próximo bombazo musical. El cantante urbano acaba de revelar el tracklist completo de “KOI”, su nuevo álbum de estudio que promete y mucho. ¡Imagínense, trae 13 canciones y una lista de colaboraciones internacionales que es pa’ aplaudir de pie! Sin duda, es una de las apuestas más ambiciosas de su carrera, y nosotros estamos listos pa’ perrear.

La lista de invitados es de lujo, mezclando lo mejor de la escena nacional con talentos de otros países. Entre los chilenos tenemos a puro peso pesado como Pablo Chill-E, Katteyes, Sinaka, Jairo Vera, AK4:20 y Lleflight. Pero ojo, que la cosa no queda ahí, porque también se suman cracks como Juanka, Lucho SSJ, C Jota y Ramma, ¡reuniendo distintas generaciones y estilos del género urbano! La producción, que sabemos que es clave, estará a cargo de BROKKEN612, Distobal, Flackoloyal y Swift.047.

Uno de los adelantos que más dio que hablar fue “LA PLAYA”, una colaboración con Katteyes y Sinaka. ¿Se acuerdan del cahuín? Casi queda guardada pa’ siempre después de un conflicto con MartinWhite por la fecha de lanzamiento. Hubo declaraciones cruzadas y todo un show, pero menos mal que los fans son más poderosos que cualquier drama. Un fragmento de la canción se viralizó rapidísimo y la gente armó la campaña con el hashtag #FREELAPLAYA para exigir que saliera. ¡Y la presión dio resultados!

El sencillo vio la luz y fue un exitazo. Debutó en el primer lugar de YouTube y se pegó en el segundo puesto del Top Chile de Spotify. Claramente, los fans saben lo que es bueno. La canción, producida por Flackoloyal y Swift.047, rescata ese sonido reggaetonero de comienzos de la década de 2010 y nos cuenta una historia de amor clandestino, pensada especialmente para calentar el verano. Con “KOI”, Benja Valencia busca expandir su universo musical, sumando artistas de Chile, Argentina, Brasil y Puerto Rico. ¡Una joya!

Marquen sus calendarios, porque el estreno de “KOI” está programado para el próximo 26 de noviembre. En dos días más, sus 13 temazos llegarán a todas las plataformas digitales para que no paremos de darle play. ¿Están listos pa’ este discazo o qué?