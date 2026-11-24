Espectáculos

Este lunes, el reality ‘¿Volverías con tu ex? 2’ fue testigo de un terremoto amoroso entre Flavia Laos y Austin Palao. Los animadores Tonka Tomicic y Joaquín Méndez llegaron al resort con una actividad que revisaría los castings de los participantes y, como era de esperar, ¡se armó la grande!

La confrontación más heavy de la jornada fue sin duda la de Flavia y Austin, que terminó con la peruana entre lágrimas, acusaciones de manipulación por todos lados y, para sorpresa de muchos, una defensa inesperada de Luis Mateucci.

Las acusaciones de Flavia: "Me sentí identificada con Fran"

Después de ver sus respectivos castings, Austin Palao se picó al escuchar la versión de Flavia sobre el fin de su relación. En su casting, Flavia soltó que a Austin a veces le molestaba que usara minifaldas y shortcitos, y que sintió que comenzó a controlarla más. Ella cuenta que, de tan enamorada, accedió a todo eso sin sentirse cómoda.

Contó una anécdota que desató la furia de Palao: un día, el hermano de una amiga, a quien ha visto crecer y le tiene confianza, la abrazó. Para Austin fue lo peor: pensó que ella le había sacado la vuelta y la terminó mil veces, y ella siente que era un poco gruñón también. Además, Flavia agregó que al ver el reality de Austin con Fran se sintió identificada con Fran, porque siente que nadie entendía lo que ella vivió, y que con todo Chile viéndolo se cayeron las caretas.

Austin tira la bomba: "Estaba un poco embalada"

Al escuchar que Flavia lo acusaba nuevamente de prohibirle la ropa y su versión del "hermanito de una amiga", Austin Palao decidió que era momento de dejar de callar. Negó tajantemente estar de acuerdo con lo que Flavia había dicho.

Según Austin, el incidente del hermano de la amiga fue el motivo por el que terminaron la tercera vez, y aseguró que solo han terminado tres veces. Y ahí fue cuando la cosa se puso turbia: Austin describió un contexto real en la terraza de su casa, con Flavia llegando de un concierto "un poco más feliz de lo normal", insinuando que ella tenía un problema con el alcohol.

Las lágrimas y el contraataque: "Eres un lobo disfrazado de oveja"

Flavia no aguantó el palo y estalló en lágrimas, exigiendo que aclarara eso de "más feliz de lo normal". Dijo estar harta de que él hable todo el día de los carretes, sabiendo que ella tiene un pasado con eso y que todo va a rebotar en Perú. Reconoció que tuvo un pasado, pero aseguró que ya salió de eso y ha mejorado.

La peruana explicó su versión del abrazo: el hermano de su amiga le agarró la cintura para decirle algo, todo en la casa de Austin, así que ¿cómo iba a hacer algo para perjudicarlo? Aseguró que venía tranquila de un concierto y que ni siquiera tomó allí.

Pero la teleserie se puso más heavy cuando Flavia contraatacó a Austin, insinuando también problemas con el alcohol: le preguntó por qué él no toma y le recordó el día en que, saliendo de un rave, se quedó en su casa y le pidió perdón tras llamar a su mamá o a su hermana.

Austin no se quedó atrás: le preguntó si creía que las mentiras de ella desde que partió el reality no lo afectaban, y la remató diciéndole que la gente no le va a creer y que lo que hace ahora es manipular. Flavia, sin filtro, le respondió con un categórico "Eres un lobo disfrazado de oveja".

¡Y así quedó la escoba en el reality! ¿Quién crees que dijo la verdad?