Espectáculos

El regreso de Mauricio Medina, a quien todos conocemos como “El Indio” de la legendaria dupla Dinamita Show, a la televisión no pasó desapercibido. Tras un complejo momento de salud, su aparición en “Primer Plano” no solo sirvió para contarnos cómo está, sino que también para tirar una declaración que dejó la escoba sobre su quiebre con Paul Vásquez, “El Flaco”.

El comediante, histórico integrante de Dinamita Show, fue el protagonista de una conversación donde, al toque, se mandó una confesión potente. Descartó de plano cualquier esperanza de ver a Dinamita Show reunido otra vez, pese a que, según él mismo, ha recibido propuestas económicas para que “El Indio” y “El Flaco” vuelvan a pisar el mismo escenario. Pero parece que acá la plata no compra voluntades.

El susto que nos puso los pelos de punta

Medina llegó al programa tras haber estado quince días internado en el Hospital El Pino. Imagínense la angustia. La situación fue más que grave, con complicaciones serias por una neumonía que se le desató debido a su diabetes. Esto no solo lo dejó pa’ la escoba, sino que también le afectó los riñones y el corazón, encendiendo todas las alarmas. “Estuve grave durante cinco días”, reconoció el comediante. Además, Medina tuvo que someterse a una intervención para destapar dos arterias. ¡Heavy! Menos mal que la cosa terminó bien. Tras recibir el alta médica, no se olvidó de la gente que lo cuidó, destacó el trabajo del equipo médico que lo atendió y aseguró que logró “remontar la salud”. ¡Qué alivio que se esté recuperando nuestro querido Indio!

Un quiebre que no tiene vuelta de hoja

El panel de “Primer Plano” no dudó en ir al hueso. La pregunta era inevitable: ¿lo había hecho reconsiderar su relación con Paul Vásquez? “El Indio” dejó claro que no tiene intenciones de recuperar la relación con su excompañero.

Cuando la familia se vuelve intocable

Medina no titubeó al explicar los motivos detrás de su decisión. Para él, hay cosas que, simplemente, no se transan, y menos cuando se trata de su círculo más íntimo y sagrado: su familia. “No le pongo precio a mi familia”, dijo tajante, y explicó que hay situaciones relacionadas con su familia que no está dispuesto a pasar por alto, independientemente de las ofertas económicas que reciba.

Pero ahí no paró la cosa. El comediante también se dio el gusto de disparar una crítica directa para “El Flaco”, cuestionando por qué su excompañero nunca se tomó la molestia de hablar directamente sobre los problemas que terminaron por hacer añicos la emblemática dupla de humoristas. Según “El Indio”, la oportunidad estuvo, pero no se aprovechó. “(Vásquez) tuvo la oportunidad en algún momento de haber hablado y nunca habló, y eso”, y añadió que, al contrario, Vásquez siempre ha hablado en contra, por lo que no le interesa una reconciliación.

¿La plata todo lo puede? Al parecer, no esta vez

El tema de las lucas para un posible reencuentro de Dinamita Show no es precisamente nuevo, y Mauricio Medina lo confirmó. Él mismo reconoció que le han ofrecido plata para volver con el Flaco, pero aseguró que el dinero no es suficiente y que no cree que estén preparados ni con ganas de hacerlo. Así que, a pesar de la nostalgia que muchos sienten por la dupla que marcó a generaciones, al parecer, el sueño de verlos juntos de nuevo en el escenario tendrá que seguir esperando… ¡o quizás, simplemente, ya sea hora de dejarlo ir!

Con esto, Mauricio Medina volvió a dejar claro que, pese a la historia compartida en Dinamita Show, una reunión con “El Flaco” no entra en sus planes. Es un capítulo cerrado para él, y lo dejó más que evidente.

¿Será que “El Flaco” responderá a estas declaraciones de “El Indio”, o la última palabra sobre Dinamita Show ya está dicha? El cahuín sigue abierto, cabros.