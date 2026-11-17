Espectáculos

¡Prepárense, cabros y cabras! El mismísimo Jorge Zabaleta soltó la papita que nos tenía a todos con el corazón en la mano: ¿volvería a las teleseries? ¡Y la respuesta fue un rotundo "nunca digas nunca"! Imagínense esa joya. Aunque el actor está pasándolo "súper bien" con sus proyectos actuales y se ve feliz con la etapa profesional que atraviesa, dejó clarito, así entre risas, que responde a las órdenes de Macarena Cerda: si ella dice teleseries, vuelve a las teleseries.

Esta bomba noticiosa llegó justo en un momento clave para su productora, MKZeta. Recientemente se incorporó a la productora Verónica Saquel, reconocida figura ligada al área dramática.

Pero Zabaleta no se quedó solo en su posible regreso, que ya sería una tremenda noticia. Aprovechó la conversación para plantear su visión de la televisión chilena: según él, los canales sin área dramática son demasiado fomes. El actor reconoció que le encantaría retomar el área dramática. Destacó el trabajo de Mega por mantener vigente su área, aunque opinó que le falta un poquito de competencia.

Zabaleta se preguntó cómo no van a contar otras historias y planteó que le gustaría ver a todos los canales involucrados en ese desafío, aunque no necesariamente a través de teleseries. Puso el acento en la identidad cultural: dijo que, en un mundo globalizado, hace falta contar historias que identifiquen a los chilenos. Para él, el formato no debería ser un impedimento: no importa el horario, la duración ni si se llaman teleseries o sitcom.

¿Será que con el Zabaleta con ganas de volver a la pista y su llamado a la competencia, la tele chilena se digna a despertar de la siesta eterna o seguirá esperando que le cuenten los cuentos de otra parte?