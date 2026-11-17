Espectáculos

María José Quintanilla conmovió a sus seguidores al compartir uno de los momentos más especiales de sus tres conciertos en el Santander Arena: el encuentro con su mamá, Ana María Sandoval, sobre el escenario. La cantante nacional usó su cuenta de Instagram para recordar el episodio que marcó su última presentación en este importante recinto, que también ha visto pasar a grandes como Luis Miguel, Rosalía y Marc Anthony.

“Sin lugar a duda, porque es algo personal y que no pensé que iba a suceder ―las dos noches anteriores no había pasado― fue el momento en que subió a mi mamá al escenario”, confesó la artista, revelando la sorpresa y la intensidad del instante. En el video que acompañó sus palabras en redes sociales, se ve a María José Quintanilla abrazando a su madre antes de dedicarle la canción Zingara frente al público.

La intérprete explicó que esa presentación fue la oportunidad perfecta para agradecer públicamente el apoyo que ha recibido de Ana María Sandoval durante su carrera musical. Dijo que le pareció muy bonito poder dedicarle una canción para agradecerle todo el apoyo que le ha dado.

Pero, para Quintanilla, lo más potente y significativo de todo fue que su mamá pudo ver la magnitud del cariño del público desde su propia perspectiva, subida al mismo escenario. Recordó que fue muy bonito que su madre pudiera ver al público como ella lo veía. Reconoció que el momento fue tan intenso y la conmovió tanto que tuvo que hacer una pausa para recuperarse. Contó que se emocionó mucho, que tuvo que calmarse y respirar hondo, pero que fue muy emocionante poder decirle que lo lograron.

La publicación de la cantante superó rápidamente los once mil “Me Gusta” y recibió numerosos mensajes de cariño. Al final, María José Quintanilla resumió sus sentimientos en la descripción del video con una frase que lo dice todo: “Ese día casi se me salía el corazón, pero fue tan hermoso decirle que lo logramos”. ¡Una postal que nos derritió a todos y nos dejó suspirando!