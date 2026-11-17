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La Academia de la Grabación soltó la lista de nominados a los Grammy 2027 este lunes, y ¡prepárense porque se viene con todo! En la entrega número 69 de estos premios que son la crème de la crème de la industria musical, hay varias caras conocidas y algunas sorpresas que ya nos tienen comentando en el grupo de WhatsApp.

Y sí, lo más bacán para nosotros: nuestra Mon Laferte, la mismísima Norma Monserrat Bustamante, está de nuevo en la pelea, sumando su cuarta nominación consecutiva. ¡Un verdadero orgullo nacional! No es la única artista chilena que destaca, porque la saxofonista Melissa Aldana también se metió en la lista. ¡Chile presente, cabros!

Las novedades que llegaron para quedarse

Esta edición de los Grammy no solo trae artistas talentosos, sino también ¡cinco categorías nuevas! Es que la Academia se puso las pilas para cachar más estilos y propuestas musicales que están rompiéndola. Ojo, que entre ellas hay una que es puro pop asiático y otra enfocada en la música latina, lo que siempre es un plus para la diversidad.

Las nuevas categorías incluyen una de pop asiático, una de colaboración o dúo/grupo de R&B, una de interpretación vocal de pop tradicional, una de álbum de folk tradicional y una de son latino. ¡A ver cómo les va con estas!

Y si hablamos de números, hay varios que llegaron a arrasar. La reina Raye se coronó con 11 nominaciones, ¡once! Una locura. La Rosalía no se queda atrás, con nueve nominaciones, demostrando que su 'Lux (Complete Works)' y su tema 'Berghain' son pura dinamita. Cerquita, con siete nominaciones cada una, están Phoebe Bridgers, Miranda Lambert, Ella Langley y la omnipresente Olivia Rodrigo, que sigue siendo una máquina de hits.

Marquen el calendario: la ceremonia será el domingo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. ¡Ya queremos ver los looks y los memes!

Los pesos pesados en las categorías principales

Si pensamos en quiénes se llevarán los premios más cotizados, la competencia está súper reñida. Para Álbum del Año, tenemos titanes como 'Lost Weekend' de Phoebe Bridgers, 'Lux (Complete Works)' de Rosalía, 'This Music May Contain Hope' de Raye y 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love' de Olivia Rodrigo. También se suma 'The Life of a Showgirl' de Taylor Swift y 'The Romantic' de Bruno Mars.

En Grabación del Año, la cosa no afloja: compiten Raye, Rosalía con Björk y Yves Tumor, y Olivia Rodrigo, entre otros. Y ojo con Tame Impala con Jennie, ¡esa es una mezcla interesante!

Para Canción del Año, compiten temas de Rosalía, Björk y Yves Tumor, Olivia Rodrigo, Ariana Grande y Taylor Swift, esta última con una canción de 'Toy Story 5'.

Y la categoría de Mejor Artista Nuevo está llena de talentos emergentes que seguro darán que hablar: Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver y Remi Wolf son algunos de los nombres a seguirles la pista.

Del pop al rock, pasando por el rap: ¿quiénes se llevan el gramófono?

En el mundo Pop, la lucha está feroz. Para Mejor álbum vocal de pop, compiten Olivia Dean, Ariana Grande, Bruno Mars, Raye y Olivia Rodrigo. En Mejor interpretación pop solista, Rosalía se metió con "Sauvignon Blanc", junto a Olivia Dean, Bruno Mars, Raye y Olivia Rodrigo. Y en Mejor interpretación pop dúo/grupo, tenemos colaboraciones de lujo como Lady Gaga y Doechii, Madonna y Sabrina Carpenter, y Tame Impala con Jennie. ¡Pura fantasía!

Para los que les gusta el Rock, Metal y Alternativo, hay harta calidad. En Mejor álbum de rock, los Foo Fighters con 'Your Favorite Toy', The Rolling Stones con 'Foreign Tongues' y Muse con 'The Wow! Signal' prometen una batalla épica. Y en Mejor álbum de música alternativa, 'Lost Weekend' de Phoebe Bridgers, 'Music, Fashion, Film' de Charli XCX y 'Lux' de Rosalía nos dejaron con el ojo cuadrado.

Finalmente, el Rap también trae lo suyo. Para Mejor álbum de rap, Cardi B con 'Am I the Drama?', Don Toliver con 'Octane' y Ye con 'Bully' son algunos de los nombres fuertes que buscan el gramófono.

La verdad, la lista está tan variada que da para conversar horas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes creen que se llevarán los premios más importantes? ¿Ya tienen a sus favoritos?