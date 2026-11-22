Espectáculos

Las sensuales fotografías de Katteyes en Instagram conquistan a sus seguidores. Ahora, además, ella impactó al presumir su millonaria adquisición, algo que para ella es "un sueño cumplido".

Y ojo que no todo es brillo y lujos. Julián Elfenbein también fue tema, pero por un asunto más delicado. Una abogada salió a aclarar el caso de la supuesta deuda de pensión.

Para rematar, el pasado volvió a hacer de las suyas. Se revelaron polémicos comentarios de Ignacio Gutiérrez sobre Pancha Merino en "Alfombra Roja": "Me da pena".

¿Con tanto notición, quién dijo que la farándula chilena era aburrida?