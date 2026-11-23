Espectáculos

Igor Cavalera, el legendario baterista original de Sepultura, no se come el cuento del "fin" de la banda. Para él, lo que se vivió en el reciente concierto en Brasil no fue una despedida definitiva, sino simplemente “el fin de esa etapa”. La declaración la hizo en un encuentro de preguntas y respuestas en Italia, tras el último concierto de Sepultura.

El 7 de noviembre de 2026, el Suhai Music Hall en la gigantesca ciudad brasileña de São Paulo, fue el escenario de lo que se anunció como el último concierto de Sepultura, una noche que prometía ser histórica y que contó con varios artistas invitados. Sin embargo, en esa fecha hubo ausencias importantes: las de los hermanos Max e Igor Cavalera, cofundadores y figuras clave en la trayectoria de la banda.

Pero Igor tiene una visión diferente de este cierre. Cuando le preguntaron en un encuentro de preguntas y respuestas el 20 de noviembre, en el festival Transmissions XVIII en Rávena, Italia, qué sentía al ver cómo su antigua banda terminaba una trayectoria de más de cuatro décadas, su respuesta fue tajante: “No creo que sea el final. Creo que es el fin de esa etapa de Sepultura”.

Para el músico brasileño, la herencia de Sepultura sigue viva a través de su trabajo actual. Recalcó que él y su hermano Max continúan con mucha energía tocando con su proyecto Cavalera. En esta nueva etapa, los hermanos interpretan las canciones de Sepultura, temas que empezaron a crear cuando tenían 13 o 14 años. Igor añadió que ambos siguen muy orgullosos de todo lo que han hecho a lo largo de su historia.

Cavalera fue claro al explicar por qué no ve este último concierto como un adiós rotundo a la banda que él mismo ayudó a formar. Para él, la verdadera "etapa final" ocurrió cuando él y Max decidieron dejar la agrupación. “Por eso, no lo veo como un final. Lo veo más bien como el fin de una etapa de Sepultura, porque Max y yo dejamos la banda, y las cosas son como son”, sentenció.

Insistió en que lo ocurrido no lo ha afectado en absoluto y que cada uno sigue haciendo lo suyo: “Nosotros hacemos nuestras cosas y ellos las suyas, y no pasa nada”.