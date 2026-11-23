Espectáculos

La relación de las gemelas Daniella y Denisse Campos es más tirante que cuerda de guitarra, ¡y hace ya un buen rato! Llevan cerca de nueve años sin dirigirse la palabra, y cuando se han comunicado, ha sido por la tele y con alguna que otra polémica.

Pero ojo, que Denisse Campos, quien estuvo en el programa "Es hora de Innovar" de TV+, dejó una mini puerta abierta. Mientras conversaba con Demis Vásquez sobre su vida actual, la empresaria comentó que espera que "ojalá algún día se dé una conversación" con su hermana.

Ahora, antes de que armen el cahuín de la reconciliación, Denisse fue clarita: no es algo que tenga en su lista de pendientes para hoy. Contó que anda full con sus responsabilidades diarias, desde sus trabajadores hasta su casa, su gato y su hijo de 33 años. Por eso, dijo, Daniella pasa a segundo plano. ¡Así de directa!

De hecho, la empresaria destacó el tremendo apoyo que recibe de su familia, especialmente de su mamá, que la acompaña en su emprendimiento. Además, contó que le encanta compartir los productos de su negocio con sus seres queridos, como paltas y naranjas.

Pero cuando le preguntaron indirectamente por Daniella, la cosa cambió. Denisse soltó que con ella las cosas están igual que siempre y que su hermana tiene un carácter especial. Y de paso, tiró la talla diciendo que su hermana sabe todo como periodista, pero que ellas llevan cerca de nueve años sin ningún tipo de vínculo.

Así que, si bien Denisse no descarta un encuentro futuro, tampoco va a mover un dedo para que pase. Dice que uno, cuando crece, ve las cosas de otra manera, y que ahora lo pasa bien y también es muy trabajólica.

¿Ustedes creen que las gemelas se darán esa conversación algún día, o este culebrón de farándula tendrá más temporadas que La Rosa de Guadalupe?