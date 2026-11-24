Espectáculos

¡Pucha que le duró poco la alegría! Babi Sanoja volvió a quedar fuera de 'Fiebre de Canto' y, seamos honestos, después de ganar el repechaje, esperábamos otra cosa. La participante de Chilevisión había sido eliminada la semana anterior, pero la dio toda y logró reincorporarse al espacio tras imponerse en el repechaje. Sin embargo, su regreso fue más fugaz que meme de TikTok, ¡y otra vez a enfrentar al jurado!

La jornada de eliminación estuvo más tensa que cordel de guitarra en pleno concierto. Tres talentos quedaron bailando al borde del abismo: Babi Sanoja, Jota Saavedra y María José Quiroz. Pero antes de que los jueces sacaran la guillotina, el público tuvo su momento de gloria y pudo salvar a uno.

Y la gente votó con todo, dejando claro quién tenía su corazón: ¡Jota Saavedra se salvó por los pelos! Así, se aseguró un cupo más en la competencia, dejando a Babi Sanoja y María José Quiroz sudando frío, esperando el veredicto del jurado. La cosa no pintaba fácil.

Después de una deliberación que se sintió eterna, la animadora Diana Bolocco fue la encargada de tirar la bomba. Y sí, ¡Babi Sanoja tuvo que despedirse definitivamente del programa! María José Quiroz se quedó, luchando otra semana más, al igual que Jota Saavedra, quien aseguró su continuidad gracias a los votos de los espectadores.

Con este resultado, Babi Sanoja puso fin a su participación luego de varias semanas en el espacio televisivo. ¿Crees que fue una eliminación justa o el jurado se equivocó esta vez?