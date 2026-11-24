Estilo de vida

Uff, la vida del cocinero es dura, cabros. Estás ahí, con toda la vibra para tu omelette estrella o esa receta de queque que te tiene salivando todo el día. Vas a buscar los huevos, tomas el cartón y, de repente, ¡zas!, la duda te golpea más fuerte que un reggaetón en el carrete. ¿La fecha se borró? ¿Los cambiaste de envase? Cero idea de cuánto tiempo llevan ahí y si es seguro meterles mano sin pensar dos veces.

Es que no hay nada más bajoneante (y peligroso para tu guata) que romper un huevo podrido directo en el bol con el resto de tus ingredientes. ¡Ahí sí que se te arruina el día entero y la preparación completa! Pero calma, que la naturaleza es sabia y nos tira puras señales claras sobre la edad de cada huevito. Solo hay que cachar dónde mirar y qué mini experimentos hacer en tu cocina en un par de segundos.

¿Te has preguntado cuáles son los modos más piola y seguros para chequear la frescura de un huevo sin arriesgar tu salud? Llegó el momento de ponerle ojo. Acá te dejamos los tres tests que usan todos los chefs que se las saben por libro antes de prender el fogón. ¡Prepárate para ser el CSI de tu refrigerador!

El clásico test de la piscina de huevos

Este es el más conocido, el que todos tus tíos te habrán dicho alguna vez, pero con un toque moderno. Agarra un vaso hondo o un bol y llénalo con agua fría. Con mucho cariño, mete el huevo adentro. ¿Qué pasa?

Si el huevo se va directo al fondo y se queda acostadito de lado, como tomando una siesta en el spa, ¡felicitaciones! Ese huevo está más fresco que notica de último minuto. Es el Cristiano Ronaldo de los huevos, ¡impecable!

Si el huevito se para en el fondo, apoyado solo en la punta, como si estuviera pensando en sus problemas, significa que ya tiene su tiempito. No es de ayer, pero aún está apto para el consumo sin ningún drama. Es un huevo maduro, con experiencia, pero que todavía rinde en la cancha.

Pero, ¡ojo aquí! Si el huevo sube y flota en la superficie, como un salvavidas perdido en el océano, ¡alerta roja! Ese está lleno de aire por la vejez y tienes que tirarlo a la basura altiro. No hay segunda oportunidad para ese, es como ese ex que insiste en volver, ¡deséchalo sin piedad!

Tu oído y tus manos, los detectives secretos

Aquí tienes que usar tus sentidos más allá de la vista. Agarra el huevo, acércalo a tu oreja como si fuera un celular sin señal y muévelo suavemente, con la delicadeza de una Kardashian eligiendo outfit. ¿Escuchas algo?

Un huevo fresco de verdad no debería sonar absolutamente nada. Nada de nada, silencio total. Esto es porque su clara es densa y mantiene la yema firme y en su lugar, como un guardaespaldas. Todo está en orden, la estructura interna está perfecta.

Ahora, si escuchas un leve chapoteo, como si alguien estuviera jugando en una poza, significa que la clara ya se ha aguachentado. Es una señal de que el huevo ya lleva un rato guardado. No es un drama total, pero ya te avisa que no es el más joven de la camada. Al mismo tiempo, aprovecha de revisar la cáscara: en los huevos frescos es opaca y un poco áspera, mientras que en los que ya están más viejitos, se vuelve lisa y brillante, como pulida. ¡Los pequeños detalles marcan la diferencia!

El momento de la verdad: abriendo el tarro de los secretos

Si después de los dos primeros tests aún te queda la duda y decides abrirlo, ¡regla de oro, por favor! Siempre rómpelo primero en un platito aparte. ¡Nunca, pero nunca, directo al bol de la mezcla! Si está malo, se te va todo el trabajo al tacho, y no queremos eso, ¿o sí?

En un huevo fresco, la yema se ve redondita, firme y bien parada, como si estuviera haciendo una pose de yoga. La clara, por su parte, es espesa y se mantiene pegadita alrededor de la yema, como un abrazo protector. Todo armónico, todo en su lugar.

Pero si, por el contrario, ves la yema desparramada, plana y sin gracia, como yo después de un lunes; y la clara corre como agua por todo el plato, ¡mal! Especialmente si viene con ese olor a diablo, ese que te hace arrugar la nariz y te dice "¡NO!". En ese caso, ni lo pienses, ¡directo a la basura! Tu salud y tus ganas de cocinar te lo agradecerán.

Ahora que ya eres un experto en huevología, ¿cuál de estos trucos vas a aplicar primero en tu cocina? ¿O tienes algún otro tip secreto para compartir?