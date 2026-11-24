Espectáculos

El actor Gonzalo Valenzuela, está de vuelta en la escena teatral de Santiago con una propuesta que promete remover hasta la última fibra: "El Performer". Después de sus presentaciones por escenarios de Chile y Argentina, el carismático actor ahora se instala en un espacio para nada convencional, el Club Seven de Vitacura, transformándolo en un moderno cabaret para una temporada limitada.

La obra, un unipersonal fue escrita y dirigida por el talentoso Roberto Farías, actor chileno. Además, cuenta con música original compuesta por Fito Páez, cantante, compositor y pianista argentino.

Pero ojo, que aquí no es solo un montaje más. "El Performer" se inspira directamente en las vivencias y cartas personales de Valenzuela. En escena, el actor encarnará a un artista enfrentado a una situación límite, quien decide realizar su última gran acción de arte para despedirse del mundo. Prepárense para un viaje entre el humor negro, la poesía y unas confesiones íntimas que, por lo que parece, venían pidiendo a gritos un espacio para salir.

Y el propio Gonzalo Valenzuela lo confirmó, dando luces de lo que significa esta pieza para él: "Esta propuesta es un momento importante de mi historia… Todas las muertes, todos los resentimientos, la rabia, la tristeza… todo eso necesitaba salir, y la escritura fue el camino". Por su parte, el director Roberto Farías ha definido el montaje, de 70 minutos de duración, como el último canto del cisne antes de morir, destacando su dimensión de homenaje a quienes ya no están. ¡Puras emociones fuertes y profundas!

El concepto de esta puesta en escena se aleja completamente de las salas tradicionales, buscando recuperar ese espíritu íntimo y directo del café-concert y el cabaret contemporáneo. La idea es generar una cercanía directa entre el intérprete y los asistentes. La experiencia teatral, que estará musicalizada por Fito Páez, comenzará desde el ingreso al Club Seven, que estará ambientado con una estética de cabaret para acompañar el recorrido emocional.

Si ya te picó el bichito y no te quieres perder este tremendo desahogo con estilo, anota las coordenadas: la temporada arranca el viernes 27 de noviembre a las 21:00 horas en Club Seven (Av. Vitacura 5480, Vitacura). Tendrá funciones los viernes y sábados: 27 y 28 de noviembre; 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de diciembre. Son solo ocho funciones, así que no hay tiempo que perder. Las entradas, que van desde los $20.000 (sillas) hasta los $35.000 (VIP Sillón), ya están disponibles a través del sistema Passline. ¿Te atreves a ser parte de esta confesión en vivo?