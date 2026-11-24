Espectáculos

Parece que el ambiente en "Vértigo extremo" estuvo más candente que el ají más picante, porque Javiera Díaz de Valdés, la actriz conocida por su rol en la teleserie Gatas y Tuercas, decidió tirar la toalla y renunciar al programa de Canal 13.

Todo partió por una discusión intensa con Pamela Díaz, la mismísima "Fiera" y conductora del segmento. Según las imágenes promocionales, Díaz de Valdés ya estaba chata de las largas grabaciones, quejándose de que las grabaciones ya llevaban cerca de cinco horas.

Pero la "Fiera" no se quedó callada y le respondió que ella era una participante y que le pagaban aparte. La actriz contestó, molesta, que lo sabía y que ese era un trabajo.

Luego pidió que apagaran la cámara porque no quería seguir trabajando, un momento que se viralizó en redes sociales. Aunque Canal 13 promocionó el capítulo de este lunes con su participación, la actriz, a través de Javier Fernández en "Zona de Estrellas", explicó que después de la primera jornada decidió dar un paso al costado y no continuar.

Al final, ni toda la 'Fiera' del mundo pudo retenerla. ¿Será que hay pega que de verdad no vale la pena?