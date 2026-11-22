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¡Agárrense que se viene algo brígido y la Paramount+ se la jugó! Samuel L. Jackson está listo para tomarse la pantalla chica con Frisco King, una nueva serie que promete expandir el universo de Tulsa King, esa joyita con Sylvester Stallone que nos tuvo pegados a la pantalla.

El tráiler que acaban de soltar nos da un adelanto de lo que se viene: la acción se traslada a Frisco, Texas, y Jackson interpreta a Lee Washington, un gánster veterano de Nueva Orleans . Imagínense el contraste: este capo llega a una ciudad que parece el epítome de la tranquilidad suburbana gringa, pero bajo esa fachada pulcra, Lee encuentra un sinfín de oportunidades para desarrollar negocios ilegales. ¡Claramente, un lobo disfrazado de oveja en el barrio!

Según la sinopsis oficial, la cosa no se queda ahí. Su plan es construir su propio imperio criminal, y para eso empieza reclutando a un joven protegido, un conductor de confianza y a distintos colaboradores. La idea es transformar fraudes chiquititos en operaciones cada vez más lucrativas y, por supuesto, más arriesgadas. Porque ya sabemos, mientras más grande el negocio, más grandes los problemas para mantener el control. ¡Pura adrenalina!

Y ojo con el elenco que lo acompaña en esta aventura de gángsters y porristas. Asa Germann, por ejemplo, le dará vida a Teddy, un joven emprendedor que dejó la universidad y, de alguna forma, termina siendo el protegido de Washington. También se suma Kai Caster como Keith, un empleado del hotel Sandman que es reclutado directamente por Lee para sus movidas. Pero la dupla que ya nos tiene comentando en el grupo es la de Lilah Pate y Savanna Gann, quienes interpretarán a London y Avery. Ellas son dos porristas locales que no solo se integrarán a la organización criminal, ¡sino que usarán todo su encanto para conseguir lo que se les antoje! ¿Quién dijo que los gánsteres solo vestían trajes oscuros?

Pero la guinda de la torta para los fans y la conexión más directa con la serie original es la participación especial de Sylvester Stallone. ¡Sí, escucharon bien! Sly retomará su icónico papel de Dwight Manfredi, el mafioso neoyorquino que, tras pasar 25 años en prisión, comenzó a construir una nueva organización criminal en Oklahoma. Esto ya nos asegura que veremos caras conocidas y una expansión coherente de este universo que nos tiene a todos enganchados.

Detrás de esta nueva producción, tenemos a Taylor Sheridan, el mismísimo cerebro detrás de Yellowstone y Tulsa King, escribiendo la historia. Además, cuenta con el respaldo de Paramount Television Studios y 101 Studios, lo que es garantía de que se viene algo bueno en términos de producción. Las riendas de la dirección las tomaron Christina Alexandra Voros (quien dirigió el piloto) y Michael Friedman, con cuatro episodios cada uno.

Así que marquen el calendario, pongan sus alarmas y preparen las palomitas: Frisco King aterriza el 18 de diciembre en Paramount+, con el lanzamiento simultáneo de sus dos primeros capítulos. ¿Será este spin-off tan bacán como la original o incluso la superará? ¡A esperar se ha dicho, pero la pinta es buenísima!