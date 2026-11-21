Espectáculos

Los rumores de romance entre la Miss Mundo Chile 2026, Ignacia Fernández, y el futbolista Guillermo Maripán, tuvieron un freno en seco directo desde la fuente. La vocalista de Decessus salió con todo en sus redes para desmentir el supuesto vínculo, y de paso, le mandó un recado a la prensa rosa que busca puro cahuín.

Todo partió con un video de Danilo 21, donde este aseguró que se habría confirmado la relación entre ambos, mientras mostraba una foto de los dos. Pero Ignacia no se quedó callada.

Su respuesta fue clara y directa: “Esa foto nada tiene que ver con mi presente. Solo estoy enfocada en mis proyectos”. ¡Plop! Para que quede clarito que no hay na’ que ver. Pero ahí no terminó la cosa, porque la Ignacia aprovechó el vuelo para darles un tirón de orejas a los medios, sugiriéndoles que pongan el foco donde realmente importa.

Agregó que ojalá la prensa se enfocara en noticias importantes, como el documental que hicieron junto a Animal Libre contra la salmonicultura en Chile. Claramente, Ignacia prefiere que la gente hable de sus proyectos con impacto, como “Bajo las jaulas”, un microdocumental que lanzó con la ONG Animal Libre. Este trabajo expone el impacto ambiental y sanitario de la industria salmonera en la Patagonia, .

Por este trabajo y su apoyo a causas animalistas, como poner fin al rodeo, ha recibido amenazas, algo que compartió recientemente. Así que, entre el drama farandulero y la defensa del medio ambiente, la Miss Mundo Chile 2026 ya dejó clarito dónde están sus prioridades. ¿Quién dijo que una reina de belleza no podía ser ruda y comprometida?