Espectáculos

El viernes 20 de noviembre, la cancha de los matinales se volvió a prender con la típica batalla por el rating, y adivinen quién se llevó el oro: ¡Mega con su Mucho Gusto! Se coronaron como los reyes de la mañana, aunque con una pequeña espina clavada. Terminaron así su racha de una semana y media marcando por sobre las 400 mil personas por minuto. Bajaron un pelito, pero igual quedaron arriba de la tabla.

Entre las ocho de la mañana y la una de la tarde, el espacio de Vicuña Mackenna promedió 386.896 personas por minuto, una cifra que, si bien es alta, muestra esa leve baja en la sintonía que les costó los 400k. Además, Mucho Gusto tuvo una marcada pauta política.

Pero ojo, que detrás de Mega la cosa estuvo más apretada que tutú de bailarina en el segundo y tercer puesto. Contigo en la Mañana se quedó con la plata, promediando 280.634 personas por minuto. Y pegadito, casi respirándole en la nuca, estuvo Tu Día, que marcó 267.020 personas por minuto. ¡Una diferencia mínima que mantuvo la tensión hasta el final!

Por su parte, TVN se mantuvo en el cuarto lugar con Buenos Días a Todos y El Medio Día, promediando 130.474. También vieron una pequeña disminución en su audiencia. Canal 13 disminuyó su diferencia mostrando una repetición de la rutina de Stefan Kramer en Vértigo, donde imitó a Evelyn Matthei.

Así que ya saben, la guerra matinal está lejos de terminar, y cada punto de rating cuenta. ¿Quién se atreverá a desbancar a Mega la próxima semana?