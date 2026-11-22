Espectáculos

Prepárense, chiquillos, porque se viene un cambio cuático en la tele: ¡Juan Cristóbal Guarello, el mismísimo, no seguiría en Canal 13 el 2027! La noticia llega después de casi dieciséis años del periodista en la estación.

Según la información, el contrato del comentarista deportivo termina en diciembre de este año. Y ojo, que en Canal 13 ya estarían pensando en quién ocupará su lugar. BioBioChile consultó a la señal, y desde allá confirmaron que sí, el contrato del comunicador termina a fin de año y que “el resto es materia confidencial”.

De momento, el “Guarén” no ha dicho ni pío sobre si alargará su estadía o si ya está mirando nuevos rumbos. Pero la papa que corre en la industria es que Canal 13, que es del grupo Luksic, le habría echado el ojo a Gonzalo Fouillioux, quien actualmente la rompe en TNT Sports y TVN, para que tome la posta.

Guarello llegó al “canal del angelito” en 2010, justo para el Mundial de Sudáfrica, y desde ahí se hizo un clásico en ‘Deportes 13’. Estuvo en todas las clasificatorias, el Mundial de Brasil 2014, la Copa América 2015 que fue histórica, la Centenario en 2016, la Confederaciones en 2017, la Copa América de Brasil en 2019 y hasta el Mundial 2026 que fue en Canadá, Estados Unidos y México. En 2020, se pegó un salto al matinal ‘Bienvenidos’, donde se vio su faceta de coanimador temporal, metiéndose en la contingencia nacional.

Se nos va un peso pesado de la pantalla, ¿será el fin de una era o el comienzo de algo nuevo? ¡A ver qué se trae entre manos Guarello para 2027!